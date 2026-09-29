Montella'dan taraftarlara üstü kapalı gönderme!

İtalyan bir gazetecinin, "Islıklanmanıza şaşırdım! Bu başarılardan sonra Türkler sizde neyi eksik görüyor?" sorusuna yanıt veren Montella, karşılaşmanın ilk bölümündeki performans nedeniyle eleştirileri hak ettiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ELEŞTİRİLERİ HAK ETTİK"
Vincenzo Montella, "İlk 30 dakika beklentilerin altında kaldık ve eleştirileri hak ettik. Ondan sonrası ise biraz abartıldı. Bu soruya cevap vermem gerekirse herkesin ayakları yere basmalı." ifadelerini kullandı.
"BEN DE NAPOLİ'DEN GELİYORUM"
Türkiye'deki futbol tutkusunu anladığını vurgulayan İtalyan teknik adam, gönderme yaparak "Tutkunuzu ve bağlılığınızı anlıyorum ama ben de Napoli'den geliyorum; orası da tutkunun yoğun olduğu bir yer. Bazen havaya girmemeliyiz. Bilinçli hareket etmeliyiz." dedi.
"KOLAY MAÇ HAVASI YARATMAMALIYIZ"
Tribünlerde oluşabilecek atmosferin farkında olduklarını dile getiren Montella, taraftarlara üstü kapalı gönderme yaparak sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu statta oluşabilecek tutkuyu ve atmosferi biliyorduk. Bu soruya tam olarak cevap veremiyorum. Kolay maç havası yaratmamalıyız. Eksiklerimizin bilincinde olarak hareket etmeliyiz."
Vincenzo Montella, "İlk 30 dakika beklentilerin altında kaldık ve eleştirileri hak ettik. Ondan sonrası ise biraz abartıldı. Bu soruya cevap vermem gerekirse herkesin ayakları yere basmalı." ifadelerini kullandı.
"BEN DE NAPOLİ'DEN GELİYORUM"
Türkiye'deki futbol tutkusunu anladığını vurgulayan İtalyan teknik adam, gönderme yaparak "Tutkunuzu ve bağlılığınızı anlıyorum ama ben de Napoli'den geliyorum; orası da tutkunun yoğun olduğu bir yer. Bazen havaya girmemeliyiz. Bilinçli hareket etmeliyiz." dedi.
"KOLAY MAÇ HAVASI YARATMAMALIYIZ"
Tribünlerde oluşabilecek atmosferin farkında olduklarını dile getiren Montella, taraftarlara üstü kapalı gönderme yaparak sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu statta oluşabilecek tutkuyu ve atmosferi biliyorduk. Bu soruya tam olarak cevap veremiyorum. Kolay maç havası yaratmamalıyız. Eksiklerimizin bilincinde olarak hareket etmeliyiz."