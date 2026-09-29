Dün
BİTTİ
Gürcistan
0
Ukrayna
0
Dün
BİTTİ
Kuzey İrlanda
0
Macaristan
0
Dün
BİTTİ
Türkiye
1
İtalya
4
Dün
BİTTİ
Belçika
0
Fransa
1
Dün
BİTTİ
Letonya
0
Güney Kıbrıs
0
Dün
BİTTİ
Ermenistan
2
Karadağ
3
CANLI
Türkmenistan
0
Filistin
0
Dün
BİTTİ
Japonya
2
Venezuela
1
Dün
BİTTİ
Güney Kore
1
Uruguay
4
Dün
BİTTİ
Zimbabve
1
Kongo D. Cumhuriyeti
2
Dün
BİTTİ
Ekvator Ginesi
1
Sierra Leone
0
Dün
BİTTİ
Orta Afrika Cumhuriyeti
0
Burkina Faso
1
Dün
BİTTİ
Tunus
2
Bostvana
2

Montella'dan taraftarlara üstü kapalı gönderme!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında İtalyan bir gazetecinin sorusuna yanıt verirken; taraftarlara üstü kapalı bir gönderme yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 01:19
Fotoğraf: AA
Montella'dan taraftarlara üstü kapalı gönderme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İtalyan bir gazetecinin, "Islıklanmanıza şaşırdım! Bu başarılardan sonra Türkler sizde neyi eksik görüyor?" sorusuna yanıt veren Montella, karşılaşmanın ilk bölümündeki performans nedeniyle eleştirileri hak ettiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ELEŞTİRİLERİ HAK ETTİK"

Vincenzo Montella, "İlk 30 dakika beklentilerin altında kaldık ve eleştirileri hak ettik. Ondan sonrası ise biraz abartıldı. Bu soruya cevap vermem gerekirse herkesin ayakları yere basmalı." ifadelerini kullandı.

"BEN DE NAPOLİ'DEN GELİYORUM"

Türkiye'deki futbol tutkusunu anladığını vurgulayan İtalyan teknik adam, gönderme yaparak "Tutkunuzu ve bağlılığınızı anlıyorum ama ben de Napoli'den geliyorum; orası da tutkunun yoğun olduğu bir yer. Bazen havaya girmemeliyiz. Bilinçli hareket etmeliyiz." dedi.

"KOLAY MAÇ HAVASI YARATMAMALIYIZ"

Tribünlerde oluşabilecek atmosferin farkında olduklarını dile getiren Montella, taraftarlara üstü kapalı gönderme yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu statta oluşabilecek tutkuyu ve atmosferi biliyorduk. Bu soruya tam olarak cevap veremiyorum. Kolay maç havası yaratmamalıyız. Eksiklerimizin bilincinde olarak hareket etmeliyiz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.