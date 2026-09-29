Dün
BİTTİ
Gürcistan
0
Ukrayna
0
Dün
BİTTİ
Kuzey İrlanda
0
Macaristan
0
Dün
BİTTİ
Türkiye
1
İtalya
4
Dün
BİTTİ
Belçika
0
Fransa
1
Dün
BİTTİ
Letonya
0
Güney Kıbrıs
0
Dün
BİTTİ
Ermenistan
2
Karadağ
3
CANLI
Türkmenistan
0
Filistin
0
Dün
BİTTİ
Japonya
2
Venezuela
1
Dün
BİTTİ
Güney Kore
1
Uruguay
4
Dün
BİTTİ
Zimbabve
1
Kongo D. Cumhuriyeti
2
Dün
BİTTİ
Ekvator Ginesi
1
Sierra Leone
0
Dün
BİTTİ
Orta Afrika Cumhuriyeti
0
Burkina Faso
1
Dün
BİTTİ
Tunus
2
Bostvana
2

Zeki Çelik: "Sahamızda 4-1 olmamalıydı!"

Zeki Çelik, İtalya karşısında alınan 4-1'lik yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını belirterek kalan iki maçta kazanıp ülkeyi sevindirmek istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 00:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Zeki Çelik: 'Sahamızda 4-1 olmamalıydı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup olmasının ardından Zeki Çelik açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Milli futbolcu, alınan skordan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek karşılaşmanın böyle sonuçlanmaması gerektiğini söyledi.

"BU SKORU BEKLEMİYORDUK"

Zeki Çelik, maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu skoru beklemiyorduk, çok üzgünüz! Böyle oynamamamız lazımdı! Biz kaliteli futbolcularız! Sonrasında daha iyi oynamaya başladık ama olmadı."

İtalya'nın güçlü bir takım olduğunu belirten Zeki, buna rağmen sahalarında alınan 4-1'lik yenilginin kabul edilemez olduğunu söyledi:

"İtalya ne kadar iyi olsa bile sahamızda 4-1 olmamalıydı! Diğer iki maçta galibiyetler alarak ülkemizi sevindirmek istiyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.