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İsmail Yüksek: "Utanç verici bir tablo vardı"

A Milli Takım'ın İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuşan İsmail Yüksek, takımın mücadelesini eleştirirken taraftar tepkisinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

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calendar 29 Eylül 2026 00:35 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 00:44
Fotoğraf: AA
İsmail Yüksek: 'Utanç verici bir tablo vardı'
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcu, hem alınan sonuçtan hem de sahadaki mücadeleden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

"BİZE YAKIŞMAYAN BİR MÜCADELE"

İsmail Yüksek, "Bize yakışmayan, inanılmaz kötü bir mücadele vardı. Taraftarın tepkisi bizi üzdü ve takımı da düşürdü. İkinci yarıda daha iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ ÖZÜR DİLEME MEVZULARINDAN SIKILDI"

Özür dilemenin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan milli oyuncu, "Milletimiz artık özür dileme mevzularından sıkıldı." dedi.

"BUNU DÜZELTMEK İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"

Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Yüksek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem skor olarak hem mücadele olarak utanç verici bir tablo vardı bugün. Kendi adıma ve takım adına söz veriyorum; bunu düzeltmek için her şeyimizi vereceğiz."

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