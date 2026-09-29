Fenerbahçe Hakan için pusuda

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda orta saha merkezini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin önceliğini Hakan Çalhanoğlu'na verdiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı milli futbolcu için ocak ayında yeniden girişimde bulunabileceği iddia edildi.
CHIVU'NUN GÖZDESİ
İtalya basınında yer alan haberlere göre Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun fiziksel durumu ve son yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bazı karşılaşmaları kaçırmasından memnun değil.
32 yaşındaki futbolcunun şu anda da kasık bölgesinde sorun yaşadığı belirtildi.
Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun ise Hakan Çalhanoğlu'nu takımın kilit isimlerinden biri olarak gördüğü ve yönetime oyuncuyla sözleşme uzatılması yönünde talepte bulunduğu aktarıldı.
2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME PLANI
Inter'in, Haziran 2027'de sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu ile yeni mukavele için masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.
Şu anda Inter'den yıllık 6,5 milyon euro kazandığı ifade edilen milli futbolcudan ücretinde indirime gitmesinin isteneceği aktarıldı.
İtalyan ekibinin Hakan'a 2 yıllık sözleşme ve yıllık 4,5 milyon euro maaş teklif etmeye hazırlandığı belirtildi.
FENERBAHÇE VE JUVENTUS TAKİPTE
Oyuncuya yakın kaynakların, Hakan Çalhanoğlu'nun bu teklifi reddedebileceğini ve Inter'den ayrılmaya sıcak baktığını aktardığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus'un da gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.
Inter'in yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu için 20-25 milyon euro bonservis talep ettiği aktarılırken, tarafların yeni sözleşmede ortak noktada buluşamaması halinde ayrılığa izin verilebileceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı milli futbolcu için ocak ayında yeniden girişimde bulunabileceği iddia edildi.
CHIVU'NUN GÖZDESİ
İtalya basınında yer alan haberlere göre Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun fiziksel durumu ve son yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bazı karşılaşmaları kaçırmasından memnun değil.
32 yaşındaki futbolcunun şu anda da kasık bölgesinde sorun yaşadığı belirtildi.
Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun ise Hakan Çalhanoğlu'nu takımın kilit isimlerinden biri olarak gördüğü ve yönetime oyuncuyla sözleşme uzatılması yönünde talepte bulunduğu aktarıldı.
2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME PLANI
Inter'in, Haziran 2027'de sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu ile yeni mukavele için masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.
Şu anda Inter'den yıllık 6,5 milyon euro kazandığı ifade edilen milli futbolcudan ücretinde indirime gitmesinin isteneceği aktarıldı.
İtalyan ekibinin Hakan'a 2 yıllık sözleşme ve yıllık 4,5 milyon euro maaş teklif etmeye hazırlandığı belirtildi.
FENERBAHÇE VE JUVENTUS TAKİPTE
Oyuncuya yakın kaynakların, Hakan Çalhanoğlu'nun bu teklifi reddedebileceğini ve Inter'den ayrılmaya sıcak baktığını aktardığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus'un da gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.
Inter'in yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu için 20-25 milyon euro bonservis talep ettiği aktarılırken, tarafların yeni sözleşmede ortak noktada buluşamaması halinde ayrılığa izin verilebileceği belirtildi.