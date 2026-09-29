Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers dönemine ilişkin maaş sınırını aşma soruşturmasının ardından Toronto Raptors formasıyla yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Raptors'ın medya gününde konuşan Leonard, soruşturmaya yönelik soruların farkında olduğunu ancak bundan sonra Toronto'daki dönemine odaklanmayı tercih ettiğini söyledi. Yıldız oyuncu, süreç yüzünden yaklaşık 70 gündür takım arkadaşlarıyla bir araya gelemediğini ve takımın sezon öncesi çalışmalarına katılamadığını ifade etti.
Leonard, Clippers'taki son sezonunun kendisine rekabet etme isteğini yeniden hatırlattığını anlattı:
"Geçen yıl çok rekabetçi bir takım değildik. Öğrendiğim şey, baskıya ihtiyacım olduğu. Kazanabileceğim bir ortamda olmak istiyorum. Kazanmak istiyorum. Raptors'ın bana bunu sağlayabileceğini düşünüyorum."
Leonard'ın Clippers'tan Raptors'a takası için iki kulüp haziran sonunda anlaşma çerçevesini oluşturmuş, ancak işlemi tamamlamak için NBA soruşturmasının sonucunu beklemişti. NBA, Clippers'a beş gelecek birinci tur draft hakkının kaybı ve 30 milyon dolar para cezası dâhil çeşitli yaptırımlar uygulamıştı. Leonard'a 700 bin dolar ceza verilmiş, amcası ve eski iş danışmanı Dennis Robertson ise beş yıl süreyle NBA ile ilgili faaliyetlerden men edilmişti.
Sağlık durumuna ilişkin soruları da yanıtlayan Leonard, "Şu anda kendimi iyi ve sağlıklı hissediyorum. Geçen yıl 65 maç oynadım. Umarım bu sezon daha fazlasında oynar, playoff maçlarını da buna ekleyerek uzun bir yolculuk yaparız," dedi.
Leonard, geçen sezon 65 maçta kariyerinin en yüksek ortalaması olan 27,9 sayıya ulaşmıştı. Toronto, tecrübeli forvetle iki yıllık 115 milyon dolarlık sözleşme uzatması imzaladı.
Leonard, Clippers'taki son sezonunun kendisine rekabet etme isteğini yeniden hatırlattığını anlattı:
"Geçen yıl çok rekabetçi bir takım değildik. Öğrendiğim şey, baskıya ihtiyacım olduğu. Kazanabileceğim bir ortamda olmak istiyorum. Kazanmak istiyorum. Raptors'ın bana bunu sağlayabileceğini düşünüyorum."
Leonard'ın Clippers'tan Raptors'a takası için iki kulüp haziran sonunda anlaşma çerçevesini oluşturmuş, ancak işlemi tamamlamak için NBA soruşturmasının sonucunu beklemişti. NBA, Clippers'a beş gelecek birinci tur draft hakkının kaybı ve 30 milyon dolar para cezası dâhil çeşitli yaptırımlar uygulamıştı. Leonard'a 700 bin dolar ceza verilmiş, amcası ve eski iş danışmanı Dennis Robertson ise beş yıl süreyle NBA ile ilgili faaliyetlerden men edilmişti.
Sağlık durumuna ilişkin soruları da yanıtlayan Leonard, "Şu anda kendimi iyi ve sağlıklı hissediyorum. Geçen yıl 65 maç oynadım. Umarım bu sezon daha fazlasında oynar, playoff maçlarını da buna ekleyerek uzun bir yolculuk yaparız," dedi.
Leonard, geçen sezon 65 maçta kariyerinin en yüksek ortalaması olan 27,9 sayıya ulaşmıştı. Toronto, tecrübeli forvetle iki yıllık 115 milyon dolarlık sözleşme uzatması imzaladı.