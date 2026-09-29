Beşiktaş'ta ikinci Semih vakası!

Beşiktaş'tan A Milli Takım'a çağrılan Emirhan Topçu ve İlhan Fakılı, İtalya ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlhan Fakılı, A Milli Takım kampından önce Ümit Milli Takım'a gönderildi.
UKRAYNA MAÇINDA ÖNE ÇIKTI
Genç futbolcu, Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada başarılı bir performans sergiledi.
Bu maçın ardından yeniden A Milli Takım'a dönen İlhan Fakılı, buna rağmen İtalya karşılaşmasının maç kadrosuna alınmadı.
SEMİH KILIÇSOY DA BENZERİNİ YAŞAMIŞTI
İlhan Fakılı'nın yaşadığı süreç, iki yıl önce Semih Kılıçsoy'un yaşadığı durumu gündeme getirdi.
Semih Kılıçsoy da iki yıl önce benzer bir süreçten geçmişti.
UKRAYNA MAÇINDA ÖNE ÇIKTI
Genç futbolcu, Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada başarılı bir performans sergiledi.
Bu maçın ardından yeniden A Milli Takım'a dönen İlhan Fakılı, buna rağmen İtalya karşılaşmasının maç kadrosuna alınmadı.
SEMİH KILIÇSOY DA BENZERİNİ YAŞAMIŞTI
İlhan Fakılı'nın yaşadığı süreç, iki yıl önce Semih Kılıçsoy'un yaşadığı durumu gündeme getirdi.
Semih Kılıçsoy da iki yıl önce benzer bir süreçten geçmişti.