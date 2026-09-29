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Beşiktaş'ta ikinci Semih vakası!

Beşiktaş'tan A Milli Takım'a çağrılan Emirhan Topçu ve İlhan Fakılı, İtalya maçı kadrosuna alınmadı. Önce Ümit Milli Takım'a gönderilen ve Ukrayna karşısında başarılı bir performans sergileyen İlhan'ın ardından yeniden A Milli Takım'a dönmesine rağmen kadro dışında kalması, iki yıl önce Semih Kılıçsoy'un yaşadığı süreci hatırlattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 09:47 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 09:51
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ikinci Semih vakası!
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İlhan Fakılı
İlhan Fakılı
Beşiktaş
Beşiktaş'tan A Milli Takım'a çağrılan Emirhan Topçu ve İlhan Fakılı, İtalya ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlhan Fakılı, A Milli Takım kampından önce Ümit Milli Takım'a gönderildi.

UKRAYNA MAÇINDA ÖNE ÇIKTI

Genç futbolcu, Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada başarılı bir performans sergiledi.

Bu maçın ardından yeniden A Milli Takım'a dönen İlhan Fakılı, buna rağmen İtalya karşılaşmasının maç kadrosuna alınmadı.

SEMİH KILIÇSOY DA BENZERİNİ YAŞAMIŞTI

İlhan Fakılı'nın yaşadığı süreç, iki yıl önce Semih Kılıçsoy'un yaşadığı durumu gündeme getirdi.

Semih Kılıçsoy da iki yıl önce benzer bir süreçten geçmişti.



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