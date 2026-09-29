Victor Wembanyama, geçen sezon New York Knicks karşısında kaybettikleri NBA Finalleri'nin etkisini yaz boyunca hissettiğini anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE San Antonio Spurs'ün medya gününde konuşan Wembanyama, final yenilgisini geride bırakıp bırakmadığı sorusuna, "Buna cevap veremem çünkü henüz bitmedi. Hissettiklerim zamanla değişiyor. Uyumakta zorlandığım ve ağır duygular yaşadığım geceler oldu," yanıtını verdi.
Bu duygulardan kaçmak istemediğini belirten yıldız pivot, "Bir noktada bunları yaşamak ve hepsini hissetmek zorunda olduğunu kabul ediyorsun. Gerçeklerle yüzleşeceğiz. Önümüzde playofflarla birlikte 100'ün üzerinde maç olabilir. İyi bir noktadayız, umutluyuz, hedeflerimiz büyük ve hazırız," dedi.
Wembanyama, ağustos ayında takım arkadaşlarını Paris'e davet ederek birlikte antrenman yapmalarını sağladı. Fransız oyuncu, takımın saha dışında da zaman geçirmesinin kendisi için duygusal açıdan değerli olduğunu söyledi.
Paris'teki çalışmaların ardından Aix-en-Provence'ta Provence Rugby ile antrenman yapan Wembanyama; ayak hareketlerini, alt vücut kuvvetini ve fiziksel temasa dayanıklılığını geliştirmeye odaklandı. Geçen yaz Çin'deki Şaolin Tapınağı'nda da iki hafta antrenman yapan oyuncu, rugby çalışmalarının oldukça zorlayıcı olduğunu belirtti.
Spurs, geçen sezon genç kadrosuyla NBA Finalleri'ne kadar yükselse de Knicks'e beş maçta mağlup oldu. Wembanyama seride 26 sayı, 11,2 ribaund ve 3,6 blok ortalamaları yakaladı. San Antonio, kaybettiği dört maçın tamamında çift haneli farkla öne geçmişti. Dördüncü maçta ise 29 sayılık üstünlüğünü koruyamayarak 107-106 yenildi.
Final yenilgisinin kendisine nasıl bir itici güç sağlayacağı sorulan Wembanyama'nın yanıtı kısa oldu: "Daha iyi bir motivasyon düşünemiyorum."
Bu duygulardan kaçmak istemediğini belirten yıldız pivot, "Bir noktada bunları yaşamak ve hepsini hissetmek zorunda olduğunu kabul ediyorsun. Gerçeklerle yüzleşeceğiz. Önümüzde playofflarla birlikte 100'ün üzerinde maç olabilir. İyi bir noktadayız, umutluyuz, hedeflerimiz büyük ve hazırız," dedi.
Wembanyama, ağustos ayında takım arkadaşlarını Paris'e davet ederek birlikte antrenman yapmalarını sağladı. Fransız oyuncu, takımın saha dışında da zaman geçirmesinin kendisi için duygusal açıdan değerli olduğunu söyledi.
Paris'teki çalışmaların ardından Aix-en-Provence'ta Provence Rugby ile antrenman yapan Wembanyama; ayak hareketlerini, alt vücut kuvvetini ve fiziksel temasa dayanıklılığını geliştirmeye odaklandı. Geçen yaz Çin'deki Şaolin Tapınağı'nda da iki hafta antrenman yapan oyuncu, rugby çalışmalarının oldukça zorlayıcı olduğunu belirtti.
Spurs, geçen sezon genç kadrosuyla NBA Finalleri'ne kadar yükselse de Knicks'e beş maçta mağlup oldu. Wembanyama seride 26 sayı, 11,2 ribaund ve 3,6 blok ortalamaları yakaladı. San Antonio, kaybettiği dört maçın tamamında çift haneli farkla öne geçmişti. Dördüncü maçta ise 29 sayılık üstünlüğünü koruyamayarak 107-106 yenildi.
Final yenilgisinin kendisine nasıl bir itici güç sağlayacağı sorulan Wembanyama'nın yanıtı kısa oldu: "Daha iyi bir motivasyon düşünemiyorum."