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Wemby, NBA Finallerini unutmadı: "Daha iyi bir motivasyon düşünemiyorum"

San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, New York Knicks'e kaybettikleri NBA Finalleri'nin ardından zor geceler geçirdiğini söyledi. Fransız oyuncu, yaşadıkları hayal kırıklığını yeni sezon için motivasyona dönüştürmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 15:37 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 15:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Wemby, NBA Finallerini unutmadı: 'Daha iyi bir motivasyon düşünemiyorum'
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Victor Wembanyama, geçen sezon New York Knicks karşısında kaybettikleri NBA Finalleri'nin etkisini yaz boyunca hissettiğini anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla San Antonio Spurs'ün medya gününde konuşan Wembanyama, final yenilgisini geride bırakıp bırakmadığı sorusuna, "Buna cevap veremem çünkü henüz bitmedi. Hissettiklerim zamanla değişiyor. Uyumakta zorlandığım ve ağır duygular yaşadığım geceler oldu," yanıtını verdi.

Bu duygulardan kaçmak istemediğini belirten yıldız pivot, "Bir noktada bunları yaşamak ve hepsini hissetmek zorunda olduğunu kabul ediyorsun. Gerçeklerle yüzleşeceğiz. Önümüzde playofflarla birlikte 100'ün üzerinde maç olabilir. İyi bir noktadayız, umutluyuz, hedeflerimiz büyük ve hazırız," dedi.

Wembanyama, ağustos ayında takım arkadaşlarını Paris'e davet ederek birlikte antrenman yapmalarını sağladı. Fransız oyuncu, takımın saha dışında da zaman geçirmesinin kendisi için duygusal açıdan değerli olduğunu söyledi.

Paris'teki çalışmaların ardından Aix-en-Provence'ta Provence Rugby ile antrenman yapan Wembanyama; ayak hareketlerini, alt vücut kuvvetini ve fiziksel temasa dayanıklılığını geliştirmeye odaklandı. Geçen yaz Çin'deki Şaolin Tapınağı'nda da iki hafta antrenman yapan oyuncu, rugby çalışmalarının oldukça zorlayıcı olduğunu belirtti.

Spurs, geçen sezon genç kadrosuyla NBA Finalleri'ne kadar yükselse de Knicks'e beş maçta mağlup oldu. Wembanyama seride 26 sayı, 11,2 ribaund ve 3,6 blok ortalamaları yakaladı. San Antonio, kaybettiği dört maçın tamamında çift haneli farkla öne geçmişti. Dördüncü maçta ise 29 sayılık üstünlüğünü koruyamayarak 107-106 yenildi.

Final yenilgisinin kendisine nasıl bir itici güç sağlayacağı sorulan Wembanyama'nın yanıtı kısa oldu: "Daha iyi bir motivasyon düşünemiyorum."

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