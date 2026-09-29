Bugün
21:45
Slovenya
Kuzey Makedonya
Bugün
21:45
İskoçya
İsviçre
Bugün
21:45
İspanya
Hırvatistan
Bugün
21:45
Çekya
İngiltere
Bugün
19:00
Finlandiya
Beyaz Rusya
Bugün
19:00
Moldova
Faroe Adaları
Bugün
21:45
Lüksemburg
İzlanda
Bugün
21:45
San Marino
Arnavutluk
Bugün
21:45
Slovakya
Kazakistan
Bugün
21:45
Bulgaristan
Estonya
Bugün
BİTTİ
Avustralya
2
Brezilya
4
Bugün
19:00
Rusya
İran
Yarın
03:00
ABD
Şili
Yarın
04:00
Meksika
Peru
CANLI
39'
Güney Sudan
0
Mısır
1
CANLI
38'
Etiyopya
0
Senegal
1
CANLI
40'
Lesotho
0
Fas
0
CANLI
39'
Burundi
2
Cezayir
1
Bugün
19:00
Gine Bissau
Nijerya
Bugün
22:00
Kongo
Kamerun

Bronny James, babasının Lakers'tan ayrılmasını değerlendirdi

Los Angeles Lakers oyuncusu Bronny James, babası LeBron James'in Philadelphia 76ers'a transferinin ardından ilk kez onsuz bir NBA sezonuna başlayacak. Genç oyuncu, bu değişimi yeni bir deneyim olarak gördüğünü söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 15:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bronny James, babasının Lakers'tan ayrılmasını değerlendirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bronny James, LeBron James'in ayrılmasıyla artık Los Angeles Lakers soyunma odasını babasıyla paylaşmayacak olmasına ilişkin soruları yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lakers'ın medya gününde konuşan 23 yaşındaki oyuncu, "Burada olmadığını hissediyorum ama bu konuda özel bir düşüncem yok. O benim babam. Neredeyse 22 yılımı onunla geçirdim. Bu da yaşayacağım farklı bir deneyim. Sezon içinde nasıl hissettireceğini merak ediyorum," dedi.

Bronny, NBA kariyeri boyunca Lakers ile kulübün G League takımı arasında gidip geldi. Geçen sezon Lakers formasıyla 42 maça çıkmasına rağmen maç başına 8,9 dakika sahada kaldı. Bu süre, takımda en az 30 maç oynayan isimler arasındaki en düşük ortalamaydı.

Başantrenör JJ Redick ise Bronny'nin gelişimine güvendiğini belirterek, "İyi bir basketbolcu. Bu sezon bizimle olduğu ve onu çalıştıracağımız için heyecanlıyız," ifadelerini kullandı.

2024 draftının 55. sırasından seçilen Bronny'nin Lakers ile sözleşmesi bu sezon da devam ediyor. Gelecek sezon için kontratında 2,5 milyon dolarlık takım opsiyonu bulunuyor.

Bu yaz Philadelphia 76ers ile iki yıllık 8 milyon dolarlık sözleşme imzalayan LeBron, Lakers'ta sekiz sezon geçirmişti. LeBron ve Bronny, 23 Ekim 2024'te aynı NBA maçında birlikte oynayan ilk baba-oğul ikilisi olmuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.