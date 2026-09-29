Bronny James, LeBron James'in ayrılmasıyla artık Los Angeles Lakers soyunma odasını babasıyla paylaşmayacak olmasına ilişkin soruları yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lakers'ın medya gününde konuşan 23 yaşındaki oyuncu, "Burada olmadığını hissediyorum ama bu konuda özel bir düşüncem yok. O benim babam. Neredeyse 22 yılımı onunla geçirdim. Bu da yaşayacağım farklı bir deneyim. Sezon içinde nasıl hissettireceğini merak ediyorum," dedi.
Bronny, NBA kariyeri boyunca Lakers ile kulübün G League takımı arasında gidip geldi. Geçen sezon Lakers formasıyla 42 maça çıkmasına rağmen maç başına 8,9 dakika sahada kaldı. Bu süre, takımda en az 30 maç oynayan isimler arasındaki en düşük ortalamaydı.
Başantrenör JJ Redick ise Bronny'nin gelişimine güvendiğini belirterek, "İyi bir basketbolcu. Bu sezon bizimle olduğu ve onu çalıştıracağımız için heyecanlıyız," ifadelerini kullandı.
2024 draftının 55. sırasından seçilen Bronny'nin Lakers ile sözleşmesi bu sezon da devam ediyor. Gelecek sezon için kontratında 2,5 milyon dolarlık takım opsiyonu bulunuyor.
Bu yaz Philadelphia 76ers ile iki yıllık 8 milyon dolarlık sözleşme imzalayan LeBron, Lakers'ta sekiz sezon geçirmişti. LeBron ve Bronny, 23 Ekim 2024'te aynı NBA maçında birlikte oynayan ilk baba-oğul ikilisi olmuştu.
Bronny, NBA kariyeri boyunca Lakers ile kulübün G League takımı arasında gidip geldi. Geçen sezon Lakers formasıyla 42 maça çıkmasına rağmen maç başına 8,9 dakika sahada kaldı. Bu süre, takımda en az 30 maç oynayan isimler arasındaki en düşük ortalamaydı.
Başantrenör JJ Redick ise Bronny'nin gelişimine güvendiğini belirterek, "İyi bir basketbolcu. Bu sezon bizimle olduğu ve onu çalıştıracağımız için heyecanlıyız," ifadelerini kullandı.
2024 draftının 55. sırasından seçilen Bronny'nin Lakers ile sözleşmesi bu sezon da devam ediyor. Gelecek sezon için kontratında 2,5 milyon dolarlık takım opsiyonu bulunuyor.
Bu yaz Philadelphia 76ers ile iki yıllık 8 milyon dolarlık sözleşme imzalayan LeBron, Lakers'ta sekiz sezon geçirmişti. LeBron ve Bronny, 23 Ekim 2024'te aynı NBA maçında birlikte oynayan ilk baba-oğul ikilisi olmuştu.