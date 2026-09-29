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Olivier Giroud'dan emeklilik açıklaması!

Lille forması giyen Fransız santrfor Olivier Giroud, sezon sonunda futbolu bırakabileceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 17:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Olivier Giroud'dan emeklilik açıklaması!
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Lille forması giyen Olivier Giroud, sezon sonunda futbolu bırakabileceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BÜYÜK OLASILIKLA SON SEZONUM"

40. yaş günü dolayısıyla L'Equipe'e konuşan Fransız golcü, "Futbolcu olarak bu büyük olasılıkla son sezonum. Bu yüzden her anın tadını çıkarıyorum" dedi.

KARİYERİ

Kariyerinde Arsenal, Chelsea, Milan ve Los Angeles FC formaları giyen Giroud; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Fransa Milli Takımı'na 2024'te veda eden deneyimli oyuncu, 137 maçta 57 gol attı.

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