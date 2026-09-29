Olivier Giroud'dan emeklilik açıklaması!

Lille forması giyen Olivier Giroud, sezon sonunda futbolu bırakabileceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BÜYÜK OLASILIKLA SON SEZONUM"
40. yaş günü dolayısıyla L'Equipe'e konuşan Fransız golcü, "Futbolcu olarak bu büyük olasılıkla son sezonum. Bu yüzden her anın tadını çıkarıyorum" dedi.
KARİYERİ
Kariyerinde Arsenal, Chelsea, Milan ve Los Angeles FC formaları giyen Giroud; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Fransa Milli Takımı'na 2024'te veda eden deneyimli oyuncu, 137 maçta 57 gol attı.
40. yaş günü dolayısıyla L'Equipe'e konuşan Fransız golcü, "Futbolcu olarak bu büyük olasılıkla son sezonum. Bu yüzden her anın tadını çıkarıyorum" dedi.
KARİYERİ
Kariyerinde Arsenal, Chelsea, Milan ve Los Angeles FC formaları giyen Giroud; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Fransa Milli Takımı'na 2024'te veda eden deneyimli oyuncu, 137 maçta 57 gol attı.