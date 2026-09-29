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Türk Telekom'un EuroCup mücadelesi başlıyor

Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 15:46 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 16:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom'un EuroCup mücadelesi başlıyor
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Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Geçen sezon yarı finalde Cosea JL Bourg'a elenen Türk Telekom, Avrupa Kupası'na galibiyetle başlamayı amaçlıyor.

Başkent ekibi, B Grubu'nda La Laguna Tenerife'nin yanı sıra London Lions (İngiltere), Maxima Roma (İtalya), Siauliai Basketball (Litvanya), Skyliners Frankfurt (Almanya), U-BT Cluj-Napoca (Romanya) ve Umana Reyer Venice (İtalya) ile mücadele edecek.

Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, üst tura yükselecek.

 

- Türk Telekom'un Avrupa Kupası karnesi

Avrupa Kupası'nda son yıllarda yükselen bir performans sergileyen Türk Telekom, geçen sezon yarı finalde organizasyona veda etti.

Başkent ekibinin Avrupa Kupası'nda daha önce sergilediği performans şöyle:

Sezon Sonuç
2008-09 Son 16
2009-10 Son 16
2018-19 Grup aşaması
2021-22 8'li final
2022-23 İkinci
2023-24 8'li final
2024-25 Çeyrek final
2025-26 Yarı final
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