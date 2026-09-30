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Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'nu bekliyor!

Fenerbahçe, Inter ile yeni sözleşme görüşmeleri yapan Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu yakından takip ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 08:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'nu bekliyor!
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ocak ayında öncelikli olarak orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Hakan Çalhanoğlu'nu yine listenin ilk sırasına yazdı.

Inter'in sözleşme uzatmak için görüşmelere başladığı Hakan'ın durumu, Fenerbahçe tarafından yakından takip ediliyor.

Sarı- lacivertliler, İtalyan ekibiyle milli yıldızın yapacağı görüşmede olumlu sonuç çıkmazsa harekete geçecek.

2 YILLIK KONTRAT ÖNERİYOR

Konuyla ilgili İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Inter, Hakan'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalamak istiyor ancak maaşında da indirip talep ediyor.

Luataro Martinez ve Nicolo Barella'dan sonra takımın en fazla kazanan ismi olan milli yıldızın 12 milyon euroluk maaşında indirime yanaşmadığı belirtiliyor.

Fenerbahçe, Hakan'ın İnter'le anlaşamaması durumunda ise direkt devreye girecek ve milli futbolcuya sarı- lacivertli formayı giydirmeye çalışacak. Başkan Aziz Yıldırım'ın bu transferde bizzat devreye girmesi bekleniyor.

CHIVU'NUN MİHENK TAŞI

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Hakan Çalhanoğlu'nu takımın kilit isimlerinden biri olarak görüyor. Rumen teknik adam, yönetimin oyuncuyla yeni sözleşmede anlaşmasını bekliyor.

SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Hakan Çalhanoğlu, Inter'le bu sezona fırtına gibi başladı... Milano ekibiyle Serie A'da 3 maçta da sahaya çıkan milli oyuncu, 2 kez gol atmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid mücadelesinde de ilk 11'de görev aldı.

9 YILDIR İTALYA'DA

Futbola Almanya'da başlayan Hakan Çalhanoğlu, 2017'de Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer oldu.

Milan bu trasfer için 23.3 milyon euro ödedi. Ancak Hakan, 2021'de sözleşmesi bitince bedelsiz olarak Inter'e gitti.



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