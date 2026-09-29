CANLI
71'
Slovenya
1
Kuzey Makedonya
0
CANLI
69'
İskoçya
0
İsviçre
2
CANLI
69'
İspanya
3
Hırvatistan
1
CANLI
70'
Çekya
0
İngiltere
2
Bugün
BİTTİ
Finlandiya
0
Beyaz Rusya
0
Bugün
BİTTİ
Moldova
1
Faroe Adaları
1
CANLI
69'
Lüksemburg
0
İzlanda
1
CANLI
68'
San Marino
0
Arnavutluk
3
CANLI
71'
Slovakya
1
Kazakistan
1
CANLI
72'
Bulgaristan
0
Estonya
0
Bugün
BİTTİ
Avustralya
2
Brezilya
4
Bugün
BİTTİ
Rusya
2
İran
0
Yarın
03:00
ABD
Şili
Yarın
04:00
Meksika
Peru
Bugün
BİTTİ
Güney Sudan
0
Mısır
5
Bugün
BİTTİ
Etiyopya
0
Senegal
1
Bugün
BİTTİ
Lesotho
0
Fas
2
Bugün
BİTTİ
Burundi
2
Cezayir
2
Bugün
BİTTİ
Gine Bissau
3
Nijerya
0
CANLI
51'
Kongo
1
Kamerun
0

Dursun Özbek'e önemli görev!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 22:02
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Dursun Özbek'e önemli görev!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Özbek'in oy birliği ile EFC yönetimine seçildiği belirtilerek, "Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerini uluslararası arenada en üst düzeyde temsil eden kuruluş olan EFC'de yer alacak olan Başkan Dursun Özbek, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen seçimle yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi." denildi.

Yönetim kuruluna seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirten Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu önemli platformda Türk futbolunu layıkıyla temsil etmek; Avrupa kulüpleri arasındaki iletişimi, işbirliğini ve etkileşimi en üst seviyeye taşımak için çalışacağım. Bu seçimin Galatasaray'ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.