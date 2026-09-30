İsviçre, İskoçya'yı farklı geçti!

UEFA Uluslar Ligi Lig B 1. Grup'ta İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi.
Barclays Hampden'da oynanan mücadeleyi İsviçre 3-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA İSVİÇRE ÖNE GEÇTİ
İskoçya'da Jack Hendry, 11. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
İsviçre, 12. dakikada Ricardo Rodriguez'in kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
İSVİÇRE FARKI AÇTI
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren İsviçre, 55. dakikada Nico Elvedi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
Konuk ekip, 82. dakikada Zeki Amdouni'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsviçre, İskoçya'yı 3-0 mağlup etti.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla İsviçre, UEFA Uluslar Ligi Lig B 1. Grup'ta 6 puanla liderliğini sürdürdü. İskoçya ise 1 puanda kaldı.
Barclays Hampden'da oynanan mücadeleyi İsviçre 3-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA İSVİÇRE ÖNE GEÇTİ
İskoçya'da Jack Hendry, 11. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
İsviçre, 12. dakikada Ricardo Rodriguez'in kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
İSVİÇRE FARKI AÇTI
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren İsviçre, 55. dakikada Nico Elvedi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
Konuk ekip, 82. dakikada Zeki Amdouni'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsviçre, İskoçya'yı 3-0 mağlup etti.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla İsviçre, UEFA Uluslar Ligi Lig B 1. Grup'ta 6 puanla liderliğini sürdürdü. İskoçya ise 1 puanda kaldı.