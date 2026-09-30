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İsviçre, İskoçya'yı farklı geçti!

UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre, deplasmanda 10 kişi kalan İskoçya'yı 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 00:06
Fotoğraf: Imago
İsviçre, İskoçya'yı farklı geçti!
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UEFA Uluslar Ligi Lig B 1. Grup'ta İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Barclays Hampden'da oynanan mücadeleyi İsviçre 3-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA İSVİÇRE ÖNE GEÇTİ

İskoçya'da Jack Hendry, 11. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.


İsviçre, 12. dakikada Ricardo Rodriguez'in kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İSVİÇRE FARKI AÇTI

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren İsviçre, 55. dakikada Nico Elvedi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

Konuk ekip, 82. dakikada Zeki Amdouni'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsviçre, İskoçya'yı 3-0 mağlup etti.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla İsviçre, UEFA Uluslar Ligi Lig B 1. Grup'ta 6 puanla liderliğini sürdürdü. İskoçya ise 1 puanda kaldı.

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