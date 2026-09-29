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Talen Horton-Tucker: "Birlikte iyi olacağız!"

Fenerbahçe Tarfin'in yıldızı Talen Horton-Tucker, Bayern Münih galibiyetinin ardından takımın geniş kadrosuna ve birlikte oynama vurgusu yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 23:44
Fotoğraf: AA
Talen Horton-Tucker: 'Birlikte iyi olacağız!'
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 2. haftasında Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Talen Horton-Tucker, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ÇOK İYİ BİR TAKIMIZ"

Takımın tecrübeli oyuncularına dikkat çeken Horton-Tucker, "Çok iyi bir takımız. Takımda çok fazla tecrübeli, veteran ve kariyerli oyuncu var. Tabii aramıza ilk kez EuroLeague'de oynayan oyuncular da katıldı. Böyle bir kadroda olmaları, öğrenme süreçlerini kolaylaştıracaktır. Final Four'larda oynayan, MVP olan, şampiyonluk yaşayan oyuncularımız var. Bu hepimiz için iyi." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN DOĞRU YÖNDE BİR ADIM ATTIK"

Bayern Münih karşısında fiziklerini kullanarak oynadıklarını belirten Horton-Tucker, "Bugün fiziğimizi kullanarak çembere gitmeye, sonra da boş oyuncuyu bulmaya çalıştık. Bugün çok fazla şut soktuk. Tabii ki her maç böyle olmayacaktır ama bugün, doğru yönde attığımız bir adım oldu. Umarım bu şekilde devam edebiliriz." dedi.

"ÇOK FAZLA OPSİYONA SAHİBİZ"

Fenerbahçe Tarfin'in geniş rotasyonuna da dikkat çeken yıldız oyuncu, "Herhangi birimiz çok iyi bir akşam geçirebiliriz. Bir gün Wade'in, bir başka gün Will'in, başka bir gün ise Shavon'un günü olabilir. Çok fazla opsiyona sahibiz. Dolayısıyla bir arada oynadığımız sürece her şey iyi olacaktır." şeklinde konuştu.

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