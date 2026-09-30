Galatasaray'da Uğurcan Çakır görüşme odasına!

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, sezona istediği gibi başlayamadı. Tecrübeli kalecinin şu ana kadarki performansı beklentilerin uzağında kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 30 yaşındaki kaleci, ligin ilk 6 haftasında 5 mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Uğurcan, bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü. Milli kaleci, bu sezon sadece Erzurumspor Futbol Kulübü ve Kocaelispor maçlarında kalesini gole kapadı.
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçında da 3 gol yedi.
Deneyimli eldiven, A Milli Futbol Takımımızın Fransa mücadelesinde de 11'de başladı ve kalesinde 1 gol gördü.
30 yaşındaki kaleci, böylece bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmada 12 gol yedi.
OKAN BURUK'TAN ÖZEL GÖRÜŞME
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fransa maçında da kırmızı kart gören deneyimli kalecisi ile milli ara sonrası özel olarak görüşecek. Başarılı teknik adam, zorlu takvim öncesi Uğurcan Çakır'a moral aşılayacak.
Uğurcan, bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü. Milli kaleci, bu sezon sadece Erzurumspor Futbol Kulübü ve Kocaelispor maçlarında kalesini gole kapadı.
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçında da 3 gol yedi.
Deneyimli eldiven, A Milli Futbol Takımımızın Fransa mücadelesinde de 11'de başladı ve kalesinde 1 gol gördü.
30 yaşındaki kaleci, böylece bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmada 12 gol yedi.
OKAN BURUK'TAN ÖZEL GÖRÜŞME
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fransa maçında da kırmızı kart gören deneyimli kalecisi ile milli ara sonrası özel olarak görüşecek. Başarılı teknik adam, zorlu takvim öncesi Uğurcan Çakır'a moral aşılayacak.