Galatasaray'da Barış Alper sevinci!

Son yıllarda yükselerek devam eden performansından bu sezon eser kalmayan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da zaman zaman eleştirilerin odağındaki isim haline geldi.
Bu sezon hem kanatta hem de Victor Osimhen'in yokluğunda görev yaptığı forvette başarılı olamayan 26 yaşındaki futbolcu milli arada golle tanıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransa karşısında çok çalışan milli futbolcu, İtalya mücadelesinde ise kendisini buldu. İkinci yarıda toparlanan A Milli Takım'ın en önemli isimlerinden birisi oldu.
Karşılaşmanın 47. dakikasında fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz'ın bir golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Topu direk dibine bırakan milli futbolcu, Oğuz Aydın'ın ofsayt pozisyonunda bulunması nedeniyle bayrağa takıldı.
BU SEZON GOLLE TANIŞTI
Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı 7 maçta skor katkısında bulunamayan Barış, İtalya önünde gerçek kimliğine kavuştu ve şanssızlığını kırdı. A Milli Takım forması altında 6. gol sevincini yaşayan Barış'ın performansı Okan Buruk'u da mutlu etti.
Bu sezon hem kanatta hem de Victor Osimhen'in yokluğunda görev yaptığı forvette başarılı olamayan 26 yaşındaki futbolcu milli arada golle tanıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransa karşısında çok çalışan milli futbolcu, İtalya mücadelesinde ise kendisini buldu. İkinci yarıda toparlanan A Milli Takım'ın en önemli isimlerinden birisi oldu.
Karşılaşmanın 47. dakikasında fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz'ın bir golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Topu direk dibine bırakan milli futbolcu, Oğuz Aydın'ın ofsayt pozisyonunda bulunması nedeniyle bayrağa takıldı.
BU SEZON GOLLE TANIŞTI
Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı 7 maçta skor katkısında bulunamayan Barış, İtalya önünde gerçek kimliğine kavuştu ve şanssızlığını kırdı. A Milli Takım forması altında 6. gol sevincini yaşayan Barış'ın performansı Okan Buruk'u da mutlu etti.