Renato Nhaga ve Batrakov, milli maçlarda göz doldurdu!

Galatasaray'ın genç yıldız adayları Renato Nhaga ve Aleksey Batrakov, milli takım formalarıyla sergiledikleri performanslarla dikkat çekti.

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calendar 30 Eylül 2026 10:53
Haber: Fanatik
Renato Nhaga ve Batrakov, milli maçlarda göz doldurdu!
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Galatasaray'ın gelecek vadeden isimleri Renato Nhaga ve Aleksey Batrakov, milli takımda sergiledikleri etkili futbolla dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldız adayları, karşılaşmaları birer asistle tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NHAGA'DAN ASİST

2027 Afrika Uluslar Kupası L Grubu elemelerinde Gine-Bisau ile Nijerya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Gine-Bisau 3-0 kazanırken, Galatasaray'ın genç oyuncusu Renato Nhaga, Nijerya karşısında takımının ilk golünde asisti yapan isim oldu.

Gine-Bisau'nun gollerini 15. dakikada Francolino, 66. dakikada Mama Baldé ve 90+5. dakikada Alvaro Djaló kaydetti. Nhaga ise hücumdaki etkinliği ve yaptığı asistle karşılaşmada öne çıkan isimler arasında yer aldı.

BATRAKOV DA GÖZ DOLDURDU

Galatasaray'ın bir diğer genç yeteneği Aleksey Batrakov da milli takım formasını giydiği İran ile oynanan hazırlık karşılaşmasında hücumdaki katkısıyla dikkat çekti. İran karşısında mücadele eden Batrakov, takım arkadaşına yaptığı asistle skor üretimine doğrudan katkı sağladı.

Böylece Galatasaray'ın genç oyuncuları Nhaga ve Batrakov, milli takım maçlarını birer asistle tamamladı. İki futbolcunun da oyun içindeki etkili performansları ve skor katkıları, sarı-kırmızılı takımın genç yeteneklerinin milli düzeyde de dikkat çektiğini gösterdi.  

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