Fenerbahçe'de istikrar abidesi Ake!

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 6 MAÇTA 540 DAKİKA
Nathan Ake, Süper Lig'de oynanan 6 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görev aldı. Hollandalı stoper, tüm maçlarda 90 dakika sahada kalarak toplam 540 dakikaya ulaştı.
İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Tecrübeli savunma oyuncusu, defans hattında partneri Milan Skriniar ile gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden biri oldu.
Nathan Ake, Süper Lig'de oynanan 6 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görev aldı. Hollandalı stoper, tüm maçlarda 90 dakika sahada kalarak toplam 540 dakikaya ulaştı.
İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Tecrübeli savunma oyuncusu, defans hattında partneri Milan Skriniar ile gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden biri oldu.