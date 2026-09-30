Fenerbahçe'de istikrar abidesi Ake!

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake, Süper Lig'de geride kalan 6 maçın tamamında 90 dakika forma giydi.

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calendar 30 Eylül 2026 11:59 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2026 12:03
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de istikrar abidesi Ake!
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Nathan Ake
Nathan Ake
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 6 MAÇTA 540 DAKİKA

Nathan Ake, Süper Lig'de oynanan 6 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görev aldı. Hollandalı stoper, tüm maçlarda 90 dakika sahada kalarak toplam 540 dakikaya ulaştı.

İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Tecrübeli savunma oyuncusu, defans hattında partneri Milan Skriniar ile gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden biri oldu.



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