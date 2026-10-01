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Anthony Brown: "Gerçek bir takım olduğumuzu gösterdik"

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv galibiyetinin ardından Anthony Brown açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 11:19
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: bjk.com.tr
Anthony Brown: 'Gerçek bir takım olduğumuzu gösterdik'
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Beşiktaş'ın deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ettiği maçta 20 sayıyla yıldızlaşan Anthony Brown, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Skorer oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Takım olarak EuroLeague'deki ilk galibiyetimizi almak güzel. Geçen hafta çok zor bir maç kaybettik. Ama bugün herkesin enerjisi çok yüksekti. Herkes birbirini destekledi ve sonuç da böyle geldi.

En çok herkesin birbirine verdiği destekten memnun kaldım. Benchteki oyuncular, koçlar, sahadaki oyuncular… Bugün gerçekten bir takım olduğumuzu hissettik."

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