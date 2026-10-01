Dusan Vlahovic'in kılavuzu Vincenzo Italiano'da

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla sezona hızlı bir giriş yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'de 4 karşılaşmada 279 dakika süre alan 26 yaşındaki santrfor, 5 gole ulaştı.
Çorum FK karşısında hat-trick yapan Sırp yıldız, Fenerbahçe deplasmanında galibiyet golünü attı, Diyarbakır deplasmanında da fileleri havalandırdı.
Vlahovic'in bu çıkışını daha dikkat çekici hale getiren detay ise Vincenzo Italiano ile geçmişine uzanıyor.
İtalyan teknik adam, 2021-22 sezonunda Fiorentina'nın başına geçtiğinde hücumun merkezine Vlahovic'i yerleştirmişti. Sırp forvet, Juventus'a transfer olmadan önce Italiano yönetiminde Serie A'da 21 maçta 17 gol kaydetti.
ONA ÖZEL SİSTEM UYGULUYOR
İkili, yıllar sonra Beşiktaş'ta yeniden buluştu ve kaldığı yerden devam etti.
Vlahovic'in Italiano yönetimindeki toplam lig performansı 25 maçta 22 gole, yani maç başına 0.88'e ulaştı. Bu doğrultuda yıldız futbolcunun diğer teknik direktörlerle lig ortalaması ise 0.38. Italiano'nun farkı, Vlahovic'i yalnızca ceza sahasında bekleyen bir santrfor olarak kullanmaması. Sırp golcü geriye gelip stoperi peşinden sürüklüyor, ardından ani yön değiştirerek yeniden ceza sahasına koşuyor. Kanatların genişliği, beklerin bindirmeleri ve orta saha koşuları da savunmanın bütün dikkatini Vlahovic üzerinde toplamasını engelliyor.
KISA SÜREDE FARK YARATTI
Bu yapı, Vlahovic'in en güçlü özelliklerinden biri olan tek vuruş kalitesini öne çıkarıyor.
Fiorentina döneminde 2021-22 sezonunu 211 rakip ceza sahası dokunuşuyla Serie A zirvesinde tamamlayan Vlahovic, Italiano'nun sisteminde oyunu kurmaktan çok hücumun sonunda doğru noktaya ulaştırılıyor. İlk buluşmada 17, ikinci buluşmada şimdiden 5 gol... Beşiktaş'taki örnekler küçük olsa da ilk işaretler çok net.
Italiano, Vlahovic'i sürekli top almaya zorlamak yerine onu bitirici aksiyonların merkezine taşıyor. Sırp yıldız da bu düzende ceza sahasına daha sık ve daha temiz pozisyonlarda giriyor. Ortaya çıkan veriler, yıllar önce Floransa'da çalışan reçetenin İstanbul'da da karşılık bulduğunu gösteriyor.
Çorum FK karşısında hat-trick yapan Sırp yıldız, Fenerbahçe deplasmanında galibiyet golünü attı, Diyarbakır deplasmanında da fileleri havalandırdı.
Vlahovic'in bu çıkışını daha dikkat çekici hale getiren detay ise Vincenzo Italiano ile geçmişine uzanıyor.
İtalyan teknik adam, 2021-22 sezonunda Fiorentina'nın başına geçtiğinde hücumun merkezine Vlahovic'i yerleştirmişti. Sırp forvet, Juventus'a transfer olmadan önce Italiano yönetiminde Serie A'da 21 maçta 17 gol kaydetti.
ONA ÖZEL SİSTEM UYGULUYOR
İkili, yıllar sonra Beşiktaş'ta yeniden buluştu ve kaldığı yerden devam etti.
Vlahovic'in Italiano yönetimindeki toplam lig performansı 25 maçta 22 gole, yani maç başına 0.88'e ulaştı. Bu doğrultuda yıldız futbolcunun diğer teknik direktörlerle lig ortalaması ise 0.38. Italiano'nun farkı, Vlahovic'i yalnızca ceza sahasında bekleyen bir santrfor olarak kullanmaması. Sırp golcü geriye gelip stoperi peşinden sürüklüyor, ardından ani yön değiştirerek yeniden ceza sahasına koşuyor. Kanatların genişliği, beklerin bindirmeleri ve orta saha koşuları da savunmanın bütün dikkatini Vlahovic üzerinde toplamasını engelliyor.
KISA SÜREDE FARK YARATTI
Bu yapı, Vlahovic'in en güçlü özelliklerinden biri olan tek vuruş kalitesini öne çıkarıyor.
Fiorentina döneminde 2021-22 sezonunu 211 rakip ceza sahası dokunuşuyla Serie A zirvesinde tamamlayan Vlahovic, Italiano'nun sisteminde oyunu kurmaktan çok hücumun sonunda doğru noktaya ulaştırılıyor. İlk buluşmada 17, ikinci buluşmada şimdiden 5 gol... Beşiktaş'taki örnekler küçük olsa da ilk işaretler çok net.
Italiano, Vlahovic'i sürekli top almaya zorlamak yerine onu bitirici aksiyonların merkezine taşıyor. Sırp yıldız da bu düzende ceza sahasına daha sık ve daha temiz pozisyonlarda giriyor. Ortaya çıkan veriler, yıllar önce Floransa'da çalışan reçetenin İstanbul'da da karşılık bulduğunu gösteriyor.