Serie A'da ayın golü Hakan Çalhanoğlu'ndan!

İtalya Serie A'da ayın golü Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 32 yaşındaki futbolcunun Monza maçında attığı gol, taraftar oylarıyla Ağustos/Eylül ayının en güzel golü seçildi.
Inter'de bu sezon 4 maçta süre bulan milli futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.
Inter'de bu sezon 4 maçta süre bulan milli futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.
🚀Serie A'da Ağustos/Eylül ayının en güzel golü: Hakan Çalhanoğlu😎🇹🇷 pic.twitter.com/8VTJJDlPEY
— Sporx (@sporx) September 30, 2026