Serie A'da ayın golü Hakan Çalhanoğlu'ndan!

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Monza maçında attığı gol, Serie A'da Ağustos/Eylül ayının en güzel golü seçildi.

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calendar 30 Eylül 2026 16:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Serie A'da ayın golü Hakan Çalhanoğlu'ndan!
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İtalya Serie A'da ayın golü Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 32 yaşındaki futbolcunun Monza maçında attığı gol, taraftar oylarıyla Ağustos/Eylül ayının en güzel golü seçildi.

Inter'de bu sezon 4 maçta süre bulan milli futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.

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