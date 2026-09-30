NBA'in genişleme sürecinde Las Vegas için karar aşamasına yaklaşıldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'e konuşan kaynaklara göre lig yönetiminin, Las Vegas'ta kurulması planlanan yeni takım için teklif veren gruplar arasından kazananı yakın zamanda seçmesi bekleniyor. Takımın satın alma bedeli ile yeni salonun toplam maliyetinin en az 12-13 milyar dolar seviyesinde olması öngörülüyor.
Yarışta kalan üç yatırımcı grubu; Nancy Walton Laurie ve Bill Laurie, Steve Apostolopoulos ve Marc Lasry ile Bill Foley ve Jerry Colangelo'nun öncülük ettiği gruplar olarak sıralanıyor.
NBA, iki yeni takım için resmi onay sürecini aralık ayının sonuna kadar gerçekleştirmeyi planlıyor.
Kaynaklar, Las Vegas'taki teklif yarışının daha çekişmeli olması ve yeni bir salonun inşasına ilişkin planlama gereklilikleri nedeniyle lig yönetiminin bu şehirdeki süreci Seattle'a kıyasla daha hızlı ilerlettiğini belirtti.
Seattle'da ise yeni takımın kullanabileceği Climate Pledge Arena hâlihazırda bulunuyor. Las Vegas yarışını kazanamayan grupların, Seattle'da kurulması planlanan takım için de girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.
Yarıştaki isimlerden Nancy Walton Laurie, Walmart'ın kurucu ortaklarından James "Bud" Walton'ın kızı. Eşi Bill Laurie ise daha önce NHL takımı St. Louis Blues'un sahibi olarak görev yaptı.
Nevada'nın Henderson bölgesinde bir evleri bulunan çiftin toplam serveti, Forbes'a göre 17 milyar dolar seviyesinde.
Kanadalı milyarder Steve Apostolopoulos, 2023'te Charlotte Hornets'ı Michael Jordan'dan satın alma olasılığını değerlendirmiş, daha sonra ilgisini NFL takımı Washington Commanders'a çevirmişti.
Commanders, sonunda Philadelphia 76ers ve NHL takımı New Jersey Devils'in de sahibi olan Josh Harris'in liderliğindeki gruba 6,05 milyar dolara satılmıştı.
Apostolopoulos, Las Vegas girişimini kardeşleri Jim ve Peter Apostolopoulos ile birlikte yürütüyor. Marc Lasry de grupta ortak olarak yer alıyor.
Daha önce Milwaukee Bucks'ın ortak sahiplerinden biri olan Lasry, 2023'te hisselerini Cleveland Browns'ın sahipleri Jimmy ve Dee Haslam'a satmıştı. Bu işlemde Bucks'ın toplam değeri 3,5 milyar dolar olarak belirlenmişti.
Bir diğer grupta ise eski Phoenix Suns sahibi Jerry Colangelo ile NHL takımı Vegas Golden Knights'ın çoğunluk hissedarı Bill Foley güçlerini birleştirdi.
Colangelo, Las Vegas Jacks projesini temmuz ayında duyurdu. Foley de bir ay önce şehre bir NBA takımı getirmekle ilgilendiğini açıklamıştı.
İki taraf, dört ay önce ortaklık görüşmelerine başladı. Bu birliktelik, Foley'nin şehirdeki bağlantılarını, Jacks grubunun salon planları ve NBA çevresindeki ilişkileriyle bir araya getiriyor.
Foley daha önce, kurulacak takımın T-Mobile Arena'da oynayabileceğini söylemişti. Ancak kaynaklar, Colangelo-Foley grubunun seçilmesi hâlinde yeni bir salon inşa edileceğini belirtti.
Jacks grubunda eski Turner Sports Başkanı David Levy, Prime Capital Financial yönetici ortağı Scott Colangelo, eski NBA oyuncusu ve antrenörü Vinny Del Negro ile ESPN yorumcusu Jay Williams da bulunuyor.
Jerry Colangelo, Suns'ı 2004 yılında, o dönem için rekor olan 401 milyon dolara satmıştı. Dört kez NBA'de Yılın Yöneticisi seçilen Colangelo, 2005-2021 yılları arasında ABD Basketbol Federasyonu'nun milli takımlardan sorumlu yöneticisi olarak dört Olimpiyat altın madalyasında rol oynadı.
Colangelo, 2009'dan bu yana Naismith Memorial Basketbol Şöhretler Müzesi'nin yönetim kurulu başkanlığını da yürütüyor.
Forbes'un servetini 2,5 milyar dolar olarak hesapladığı Foley ise Vegas Golden Knights'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un da sahibi.
Yarışta kalan üç yatırımcı grubu; Nancy Walton Laurie ve Bill Laurie, Steve Apostolopoulos ve Marc Lasry ile Bill Foley ve Jerry Colangelo'nun öncülük ettiği gruplar olarak sıralanıyor.
NBA, iki yeni takım için resmi onay sürecini aralık ayının sonuna kadar gerçekleştirmeyi planlıyor.
Kaynaklar, Las Vegas'taki teklif yarışının daha çekişmeli olması ve yeni bir salonun inşasına ilişkin planlama gereklilikleri nedeniyle lig yönetiminin bu şehirdeki süreci Seattle'a kıyasla daha hızlı ilerlettiğini belirtti.
Seattle'da ise yeni takımın kullanabileceği Climate Pledge Arena hâlihazırda bulunuyor. Las Vegas yarışını kazanamayan grupların, Seattle'da kurulması planlanan takım için de girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.
Yarıştaki isimlerden Nancy Walton Laurie, Walmart'ın kurucu ortaklarından James "Bud" Walton'ın kızı. Eşi Bill Laurie ise daha önce NHL takımı St. Louis Blues'un sahibi olarak görev yaptı.
Nevada'nın Henderson bölgesinde bir evleri bulunan çiftin toplam serveti, Forbes'a göre 17 milyar dolar seviyesinde.
Kanadalı milyarder Steve Apostolopoulos, 2023'te Charlotte Hornets'ı Michael Jordan'dan satın alma olasılığını değerlendirmiş, daha sonra ilgisini NFL takımı Washington Commanders'a çevirmişti.
Commanders, sonunda Philadelphia 76ers ve NHL takımı New Jersey Devils'in de sahibi olan Josh Harris'in liderliğindeki gruba 6,05 milyar dolara satılmıştı.
Apostolopoulos, Las Vegas girişimini kardeşleri Jim ve Peter Apostolopoulos ile birlikte yürütüyor. Marc Lasry de grupta ortak olarak yer alıyor.
Daha önce Milwaukee Bucks'ın ortak sahiplerinden biri olan Lasry, 2023'te hisselerini Cleveland Browns'ın sahipleri Jimmy ve Dee Haslam'a satmıştı. Bu işlemde Bucks'ın toplam değeri 3,5 milyar dolar olarak belirlenmişti.
Bir diğer grupta ise eski Phoenix Suns sahibi Jerry Colangelo ile NHL takımı Vegas Golden Knights'ın çoğunluk hissedarı Bill Foley güçlerini birleştirdi.
Colangelo, Las Vegas Jacks projesini temmuz ayında duyurdu. Foley de bir ay önce şehre bir NBA takımı getirmekle ilgilendiğini açıklamıştı.
İki taraf, dört ay önce ortaklık görüşmelerine başladı. Bu birliktelik, Foley'nin şehirdeki bağlantılarını, Jacks grubunun salon planları ve NBA çevresindeki ilişkileriyle bir araya getiriyor.
Foley daha önce, kurulacak takımın T-Mobile Arena'da oynayabileceğini söylemişti. Ancak kaynaklar, Colangelo-Foley grubunun seçilmesi hâlinde yeni bir salon inşa edileceğini belirtti.
Jacks grubunda eski Turner Sports Başkanı David Levy, Prime Capital Financial yönetici ortağı Scott Colangelo, eski NBA oyuncusu ve antrenörü Vinny Del Negro ile ESPN yorumcusu Jay Williams da bulunuyor.
Jerry Colangelo, Suns'ı 2004 yılında, o dönem için rekor olan 401 milyon dolara satmıştı. Dört kez NBA'de Yılın Yöneticisi seçilen Colangelo, 2005-2021 yılları arasında ABD Basketbol Federasyonu'nun milli takımlardan sorumlu yöneticisi olarak dört Olimpiyat altın madalyasında rol oynadı.
Colangelo, 2009'dan bu yana Naismith Memorial Basketbol Şöhretler Müzesi'nin yönetim kurulu başkanlığını da yürütüyor.
Forbes'un servetini 2,5 milyar dolar olarak hesapladığı Foley ise Vegas Golden Knights'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un da sahibi.