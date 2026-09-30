İsmail Kartal, Ederson ile görüşmesini anlattı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ederson ile ilgili önemli açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 13:59
Haber: Sporx.com
İsmail Kartal, Ederson ile görüşmesini anlattı!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Brezilyalı kaleci Ederson'un durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ederson ile sezon başında görüştüğünü belirten Kartal, tecrübeli file bekçisinin takımda mutlu olduğunu söyledi.

"KENDİSİNE GÜVENDİĞİMİZİ SÖYLEDİK"

İsmail Kartal, Ederson hakkında gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Sezon başı kendisiyle görüştüm. Bana mutlu olduğunu söyledi, biz de kendisine güvendiğimizi ifade ettik. Kendisinden isteklerimi söyledim. Başarılı oldukça öz güveni arttı."

"PERFORMANSI OLDUKÇA İYİ"

Brezilyalı kalecinin son dönemdeki performansından memnun olduğunu dile getiren Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşananların ardından şu ana kadar gösterdiği performans oldukça iyi ve kendisi de çok mutlu."

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