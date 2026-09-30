Bakan Kurum, Aziz Yıldırım'ı ağırladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ağırladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 14:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Bakan Kurum, Aziz Yıldırım'ı ağırladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ağırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bakan Kurum, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ı Bakanlığımızda ağırladık.

Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor; köklü geçmişi ve güçlü camiasıyla Türk sporunun önemli değerlerinden Fenerbahçe'ye, yönetimine ve sporcularımıza başarılar diliyorum."

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