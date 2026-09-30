Galatasaray'ı bekleyen zorlu takvim!

Galatasaray'ı milli maç arasından sonra zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılı ekip, 30 günde 5 lig ve 3 Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak.

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calendar 30 Eylül 2026 14:16
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ı bekleyen zorlu takvim!
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Galatasaray'ı milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından yoğun bir takvim bekliyor. Sarı kırmızılı ekip, bir sonraki milli maç arasına kadar 5 lig ve 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, bu süreçte ligdeki ilk maçını 9 Ekim'de Rams Park'ta Kasımpaşa ile oynayacak. Sarı kırmızılı ekip, 13 Ekim'de yine sahasında Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak. Okan Buruk'un ekibi 17 Ekim'de Ankara'da Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'ın yoğun maç takvimi Şampiyonlar Ligi'yle devam edecek. Sarı kırmızılılar, 21 Ekim'de Fransız ekibi Lille ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray, 26 Ekim'de ise kritik derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı kırmızılı ekip, 30 Ekim'de ise Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Okan Buruk'un öğrencileri, 3 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı konuk edecek. Galatasaray, milli maç arasından önceki son maçında ise 7 Kasım'da Amedspor'u ağırlayacak.  

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