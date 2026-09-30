Jamie Carragher: 'Manchester City'nin suçlu olduğunu biliyordum!'

Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, Premier Lig yönetimi tarafından finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunan Manchester City ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Carragher, Manchester City'nin suçlu olduğunu hep bildiğini dile getirdi.
Jamie Carragher'ın açıklamaları şu şekilde:
"Yaşananlar karşısında şok oldum ancak şaşırmadım.
Manchester City'nin suçlu bulunmasına şaşırmadım. Zaten her zaman suçlu olduklarını düşünmüştüm. Bunun iki basit nedeni var.
Manchester City'nin; Liverpool, Manchester United veya Real Madrid ile aynı düzeyde ticari gelire sahip olması kesinlikle imkansız! Yıllardır bunu iddia ediyorlar ancak ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar bu imkansız.
İkinci gerçek ise şu: Bunca yıl boyunca, masumiyetlerine dair, "Net kanıtları" olduğunu ısrarla iddia ettiler. Ancak bu ülkede herkes, her futbolsever şunu bilir; Polis sizi bir şeyler suçlarsa ve elinizde reddedilemez, net bir kanıt varsa, dava bir gün ya da bir hafta içinde kapanır. Oysa bu dava yıllardır sürüyor. Davanın bu kadar sürmesi, orada bir şeyler olduğunu ortaya koyuyor.
Şok oldum çünkü Manchester City'nin mali gücü ve etkisi göz önüne alındığında, Premier Lig'in mahkemede onları yenebileceğine hiç inanmamıştım. Premier Lig kazanmakla kalmadı; 115 suçlamadan 114'ünü de onadı! Bu da tam olarak başarmaları gereken şeydi.
Lig, iddiaların sadece yüzde 50 veya yüzde 60'ını kanıtlasaydı, herkes 'Neyse, hadi devam edelim' derdi. City'nin bu olayları örtbas ettiğini hep hissetmiştim ancak Premier Lig'in bunu mahkemede kanıtlayabileceğine inanmıyordum."
SUÇLU BULUNDULAR
İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester City'yi 9 sezona yayılan finansal kuralları ihlal etme gerekçesiyle suçlu buldu.
Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada, Manchester City'nin mali ihlal suçlamalarının tamamından ve lig soruşturmasıyla işbirliği yapmamasına ilişkin suçlamaların çoğundan suçlu bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Manchester City'nin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dönemi inceleyen bağımsız komisyonun, birçok usulsüzlüğe rastladığını vurguladı.
Manchester City'nin, kulüp gelirlerini yapay şekilde artırıp maliyetlerini düşürmek amacıyla bazı ticari ortaklarıyla gerçek anlaşmaları olduğundan farklı gösteren "göstermelik" sözleşmeler yaptığı, bazı ortaklarıyla da benzer nitelikte anlaşmalara başvurduğu belirtildi.
Ayrıca, kulübün mali tablolarda gerçeği yansıtmayan bilgiler sunduğu ve mali durumunun gerçek halini denetçilerden ve futbol düzenleyicilerinden gizlediği aktarıldı.
Premier Lig ve UEFA'nın harcama limitlerinin önemli ölçüde ihlal edildiği vurgulanan açıklamada, bağımsız komisyonun soruşturması sırasında kulübün Premier Lig ile işbirliği yapma ve "azami iyi niyet" yükümlülüklerini birden fazla kez ihlal ettiği aktarıldı.
Bağımsız komisyonun en önemli tespitlerinden birinin ise kulübün bazı sponsorlarıyla "göstermelik" antlaşmalar yaptığı kaydedildi.
Açıklamada "Komisyonun, kulübün bazı sponsorlarıyla 'göstermelik' anlaşmalar yaparak gelirlerini yapay şekilde artırdığını tespit ettiğini ve giderlerini 900 milyon sterlinden fazla azalttığını, böylece gerçek mali durumunu denetçilerden ve futbol otoritelerinden gizlediğini tespit etti." denildi.
MANCHESTER CITY TEMYİZE GİDECEK
Manchester City Kulübü ise Premier Lig yönetiminin karşısında hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşadıklarını açıkladı.
Kararı temyize götüreceğini duyuran İngiliz ekibi, komisyonunun suçlamalarının kabul edilemez olduğunu ve kendisini destekleyen "çürütülemez" nitelikte kapsamlı kanıtlar bulunduğunu savundu.
Kulüp, kararda hukuki, ilkesel ve olgusal açıdan ciddi hatalar olduğunu öne sürerek itiraz edeceğini aktardı.
Jamie Carragher'ın açıklamaları şu şekilde:
"Yaşananlar karşısında şok oldum ancak şaşırmadım.
Manchester City'nin suçlu bulunmasına şaşırmadım. Zaten her zaman suçlu olduklarını düşünmüştüm. Bunun iki basit nedeni var.
Manchester City'nin; Liverpool, Manchester United veya Real Madrid ile aynı düzeyde ticari gelire sahip olması kesinlikle imkansız! Yıllardır bunu iddia ediyorlar ancak ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar bu imkansız.
İkinci gerçek ise şu: Bunca yıl boyunca, masumiyetlerine dair, "Net kanıtları" olduğunu ısrarla iddia ettiler. Ancak bu ülkede herkes, her futbolsever şunu bilir; Polis sizi bir şeyler suçlarsa ve elinizde reddedilemez, net bir kanıt varsa, dava bir gün ya da bir hafta içinde kapanır. Oysa bu dava yıllardır sürüyor. Davanın bu kadar sürmesi, orada bir şeyler olduğunu ortaya koyuyor.
Şok oldum çünkü Manchester City'nin mali gücü ve etkisi göz önüne alındığında, Premier Lig'in mahkemede onları yenebileceğine hiç inanmamıştım. Premier Lig kazanmakla kalmadı; 115 suçlamadan 114'ünü de onadı! Bu da tam olarak başarmaları gereken şeydi.
Lig, iddiaların sadece yüzde 50 veya yüzde 60'ını kanıtlasaydı, herkes 'Neyse, hadi devam edelim' derdi. City'nin bu olayları örtbas ettiğini hep hissetmiştim ancak Premier Lig'in bunu mahkemede kanıtlayabileceğine inanmıyordum."
SUÇLU BULUNDULAR
İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester City'yi 9 sezona yayılan finansal kuralları ihlal etme gerekçesiyle suçlu buldu.
Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada, Manchester City'nin mali ihlal suçlamalarının tamamından ve lig soruşturmasıyla işbirliği yapmamasına ilişkin suçlamaların çoğundan suçlu bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Manchester City'nin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dönemi inceleyen bağımsız komisyonun, birçok usulsüzlüğe rastladığını vurguladı.
Manchester City'nin, kulüp gelirlerini yapay şekilde artırıp maliyetlerini düşürmek amacıyla bazı ticari ortaklarıyla gerçek anlaşmaları olduğundan farklı gösteren "göstermelik" sözleşmeler yaptığı, bazı ortaklarıyla da benzer nitelikte anlaşmalara başvurduğu belirtildi.
Ayrıca, kulübün mali tablolarda gerçeği yansıtmayan bilgiler sunduğu ve mali durumunun gerçek halini denetçilerden ve futbol düzenleyicilerinden gizlediği aktarıldı.
Premier Lig ve UEFA'nın harcama limitlerinin önemli ölçüde ihlal edildiği vurgulanan açıklamada, bağımsız komisyonun soruşturması sırasında kulübün Premier Lig ile işbirliği yapma ve "azami iyi niyet" yükümlülüklerini birden fazla kez ihlal ettiği aktarıldı.
Bağımsız komisyonun en önemli tespitlerinden birinin ise kulübün bazı sponsorlarıyla "göstermelik" antlaşmalar yaptığı kaydedildi.
Açıklamada "Komisyonun, kulübün bazı sponsorlarıyla 'göstermelik' anlaşmalar yaparak gelirlerini yapay şekilde artırdığını tespit ettiğini ve giderlerini 900 milyon sterlinden fazla azalttığını, böylece gerçek mali durumunu denetçilerden ve futbol otoritelerinden gizlediğini tespit etti." denildi.
MANCHESTER CITY TEMYİZE GİDECEK
Manchester City Kulübü ise Premier Lig yönetiminin karşısında hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşadıklarını açıkladı.
Kararı temyize götüreceğini duyuran İngiliz ekibi, komisyonunun suçlamalarının kabul edilemez olduğunu ve kendisini destekleyen "çürütülemez" nitelikte kapsamlı kanıtlar bulunduğunu savundu.
Kulüp, kararda hukuki, ilkesel ve olgusal açıdan ciddi hatalar olduğunu öne sürerek itiraz edeceğini aktardı.