Ertuğrul Doğan'dan bahis soruşturması sonrası ilk açıklama

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'nin bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilmesinin ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

"KASITLI BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Doğan, yöneticilik kariyerinde daha önce böyle bir konunun gündeme gelmediğini belirterek, "Ben açık sözlü biriyim, herkes beni tanıyor. Yöneticilikte 9. yılım. Daha önce böyle konular gündemde yoktu. TFF daha önce bu konularda bilgilendiriyordu ama yöneticileri bilgilendirmedi. Şunu söylemek isterim, kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.





"HEPSİNİN KARAKTERİNE KEFİLİM"

Geçmişte bahis şirketlerinin kulüplere sponsor olduğunu hatırlatan Doğan, "Burada eski ve yönetici arkadaşlarımız var. Hepsi düzgün ve karakterli arkadaşlar. Hepsinin karakterine kefilim." dedi.





Doğan, konuyla ilgili daha önce gerekli makamlara bilgi verdiğini belirterek, "Daha önce konuştuk ve gerekli makamlara da bilgi verdim. Daha önce kapanmış hesabım vardı. Bu şirketler, kulüplerin sponsoruydu ve lansmanlar yapıldı. Kimse buradan sıkıntı geleceğini düşünmedi. TFF böyle düşünmüş." şeklinde konuştu.





"HATAMIZ OLDUYSA AFFOLA AMA HATAMIZ YOK"

Bahis hesabının yıllar öncesine dayandığını ve olaylar gündeme gelmeden önce kapatıldığını söyleyen Doğan, savunma vereceklerini ifade etti.





Trabzonspor Başkanı, "Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yok. Diğer kulüplerdeki arkadaşlarımızı da tanıyorum. Önceki yıllarda böyle gündemler yoktu ve insanlar hesap açtı. Yıllar öncesine dayanıyor. Olaylardan önce de hesabım kapandı. Böyle bir şey başımıza geldi ve savunma vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Doğan sözlerini, "Art niyeti olan kimse, resmi hesap açıp orada bunlarla oluşmaz. Başa gelende hayır vardır. Bu herkese ders olsun, bize de..." diyerek tamamladı.





"1 CM BİLE GERİ ADIM YOK"

Ertuğrul Doğan, TFF'nin art niyetli olduğunu düşünmek istemediklerini belirterek, yöneticilerin prosedürlere daha dikkat etmesi gerektiğini söyledi.





Doğan, "Problem yok, TFF'nin de art niyetli olduğunu düşünmek istemiyoruz. Bizim de hatamız var. O prosedürleri daha dikkatli okumak lazım. Bu yöneticilerin hepsi TFF'ye davet edildi. TFF'de çalışan arkadaşlarımız var. Bu markaların adları liglere verildi." ifadelerini kullandı.





Gündemin Trabzonspor ve Türk futbolu açısından başka konulara odaklanmasını istediğini belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Keşke böyle bir şey ile gündem meşgul olmasaydı. Trabzonspor'un çıkarları için, Türk futbolunun çıkarları için konuşmaya devam edeceğiz. 1 cm bile geri adım yok."



