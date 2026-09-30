Pep Guardiola'dan Manchester City'ye mesaj!

Pep Guardiola, Premier Lig yönetimi tarafından finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunan eski takımı Manchester City ile ilgili konuştu ve kulübe destek verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 15:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Pep Guardiola'dan Manchester City'ye mesaj!
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Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola, İngiliz ekibine destek mesajı verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manchester City ile 6 kez Premier Lig'i kazanan Guardiola, lig yönetimi tarafından finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunan eski kulübüne destek verdi.

Guardiola, "Dünyadaki tüm Manchester City taraftarlarının şunu bilmesini istiyorum: Ben buradayım, üstelik her zamankinden daha fazla! Kulübün ve oyuncuların her zaman arkasında oldum ve olacağım. Bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Hepinizi seviyorum." diye konuştu.

CITY SUÇLU BULUNDU

İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester City'yi 9 sezona yayılan finansal kuralları ihlal etme gerekçesiyle suçlu buldu.

Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada, Manchester City'nin mali ihlal suçlamalarının tamamından ve lig soruşturmasıyla işbirliği yapmamasına ilişkin suçlamaların çoğundan suçlu bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Manchester City'nin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dönemi inceleyen bağımsız komisyonun, birçok usulsüzlüğe rastladığını vurguladı.

Manchester City'nin, kulüp gelirlerini yapay şekilde artırıp maliyetlerini düşürmek amacıyla bazı ticari ortaklarıyla gerçek anlaşmaları olduğundan farklı gösteren "göstermelik" sözleşmeler yaptığı, bazı ortaklarıyla da benzer nitelikte anlaşmalara başvurduğu belirtildi.

Ayrıca, kulübün mali tablolarda gerçeği yansıtmayan bilgiler sunduğu ve mali durumunun gerçek halini denetçilerden ve futbol düzenleyicilerinden gizlediği aktarıldı.

Premier Lig ve UEFA'nın harcama limitlerinin önemli ölçüde ihlal edildiği vurgulanan açıklamada, bağımsız komisyonun soruşturması sırasında kulübün Premier Lig ile işbirliği yapma ve "azami iyi niyet" yükümlülüklerini birden fazla kez ihlal ettiği aktarıldı.

Bağımsız komisyonun en önemli tespitlerinden birinin ise kulübün bazı sponsorlarıyla "göstermelik" antlaşmalar yaptığı kaydedildi.

Açıklamada "Komisyonun, kulübün bazı sponsorlarıyla 'göstermelik' anlaşmalar yaparak gelirlerini yapay şekilde artırdığını tespit ettiğini ve giderlerini 900 milyon sterlinden fazla azalttığını, böylece gerçek mali durumunu denetçilerden ve futbol otoritelerinden gizlediğini tespit etti." denildi.

TEMYİZE GİDECEK

Manchester City Kulübü ise Premier Lig yönetiminin karşısında hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşadıklarını açıkladı.

Kararı temyize götüreceğini duyuran İngiliz ekibi, komisyonunun suçlamalarının kabul edilemez olduğunu ve kendisini destekleyen "çürütülemez" nitelikte kapsamlı kanıtlar bulunduğunu savundu.

Kulüp, kararda hukuki, ilkesel ve olgusal açıdan ciddi hatalar olduğunu öne sürerek itiraz edeceğini aktardı.

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