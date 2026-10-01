İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Manchester City hakkında verilen finansal kural ihlalleri kararının ardından kulübün sahiplik yapısının geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Burnham, Manchester City'nin Abu Dhabi merkezli sahiplerinin yaşanan süreç sonrasında kulüpten ayrılma ihtimalinin kendisini endişelendireceğini söyledi.
"ONLARI KAYBETMEKTEN ENDİŞE DUYARIM"
Manchester City sahiplerinin kulüpten ayrılması ihtimaline ilişkin bir soruyu yanıtlayan Burnham, "Onları kaybetmekten gerçekten endişe duyarım" ifadelerini kullandı.
Burnham, kulübün sahiplerinin hem Manchester City'nin küresel bir futbol gücüne dönüşmesinde hem de Manchester kentindeki yatırımlarda önemli rol oynadığını belirtti. City Football Group'un şehre yaptığı yatırımlar için teşekkür etti.
MANCHESTER'A YATIRIM VURGUSU
Şeyh Mansur bin Zayid el-Nahyan'ın Manchester City'yi 2008'de satın almasının ardından kulübe ve çevresindeki projelere önemli yatırımlar yapıldı. City Football Group'un uzun vadeli yatırım stratejisi kulübün yanı sıra Manchester'daki çeşitli projeleri de kapsadı.
Burnham da Etihad Stadı ve çevresindeki yatırımların yanı sıra Manchester kentindeki projelerin önemine dikkat çekti.
EVERTON ÖRNEĞİNİ VERDİ
Everton taraftarı olduğunu belirten Burnham, Liverpool ekibinin daha önce finansal kurallar nedeniyle aldığı puan silme cezasını da hatırlattı.
Burnham, "Everton birkaç yıl önce bu durumdaydı ve Everton için mücadele etmiştim. Çünkü o süreçte adil muamele görmedikleri yönündeki görüşümü halen güçlü bir şekilde koruyorum" ifadelerini kullandı.
İngiltere Başbakanı bununla birlikte Manchester City hakkındaki mevcut disiplin sürecine müdahale etmeyeceğini ve kulübün karara itiraz etme hakkı bulunduğunu vurguladı.
BAĞIMSIZ KOMİSYON SUÇLU BULDU
Premier Lig'in 29 Eylül'de yayımladığı açıklamaya göre bağımsız komisyon, Manchester City'yi 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasındaki ciddi finansal kural ihlallerine ilişkin suçlamalardan sorumlu buldu.
Komisyon, kulübün bazı ticari anlaşmaları yoluyla gelirlerini olduğundan yüksek, maliyetlerini ise olduğundan düşük gösterdiğine hükmetti. Premier Lig ayrıca Manchester City'nin soruşturmayla iş birliği yükümlülüğüne ilişkin suçlamaların büyük bölümünün de kabul edildiğini açıkladı.
CITY KARARA İTİRAZ EDECEK
Manchester City ise bağımsız komisyonun kararına karşı çıkarak herhangi bir yanlışlık yapmadığını savundu ve karara itiraz edeceğini açıkladı.
Kulübe uygulanacak yaptırım henüz açıklanmadı. Ceza, ayrı bir disiplin sürecinin ardından belirlenecek.
Burnham, Temmuz 2026'da İngiltere Başbakanlığı görevini devralmadan önce Greater Manchester Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.
"ONLARI KAYBETMEKTEN ENDİŞE DUYARIM"
Manchester City sahiplerinin kulüpten ayrılması ihtimaline ilişkin bir soruyu yanıtlayan Burnham, "Onları kaybetmekten gerçekten endişe duyarım" ifadelerini kullandı.
Burnham, kulübün sahiplerinin hem Manchester City'nin küresel bir futbol gücüne dönüşmesinde hem de Manchester kentindeki yatırımlarda önemli rol oynadığını belirtti. City Football Group'un şehre yaptığı yatırımlar için teşekkür etti.
MANCHESTER'A YATIRIM VURGUSU
Şeyh Mansur bin Zayid el-Nahyan'ın Manchester City'yi 2008'de satın almasının ardından kulübe ve çevresindeki projelere önemli yatırımlar yapıldı. City Football Group'un uzun vadeli yatırım stratejisi kulübün yanı sıra Manchester'daki çeşitli projeleri de kapsadı.
Burnham da Etihad Stadı ve çevresindeki yatırımların yanı sıra Manchester kentindeki projelerin önemine dikkat çekti.
EVERTON ÖRNEĞİNİ VERDİ
Everton taraftarı olduğunu belirten Burnham, Liverpool ekibinin daha önce finansal kurallar nedeniyle aldığı puan silme cezasını da hatırlattı.
Burnham, "Everton birkaç yıl önce bu durumdaydı ve Everton için mücadele etmiştim. Çünkü o süreçte adil muamele görmedikleri yönündeki görüşümü halen güçlü bir şekilde koruyorum" ifadelerini kullandı.
İngiltere Başbakanı bununla birlikte Manchester City hakkındaki mevcut disiplin sürecine müdahale etmeyeceğini ve kulübün karara itiraz etme hakkı bulunduğunu vurguladı.
BAĞIMSIZ KOMİSYON SUÇLU BULDU
Premier Lig'in 29 Eylül'de yayımladığı açıklamaya göre bağımsız komisyon, Manchester City'yi 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasındaki ciddi finansal kural ihlallerine ilişkin suçlamalardan sorumlu buldu.
Komisyon, kulübün bazı ticari anlaşmaları yoluyla gelirlerini olduğundan yüksek, maliyetlerini ise olduğundan düşük gösterdiğine hükmetti. Premier Lig ayrıca Manchester City'nin soruşturmayla iş birliği yükümlülüğüne ilişkin suçlamaların büyük bölümünün de kabul edildiğini açıkladı.
CITY KARARA İTİRAZ EDECEK
Manchester City ise bağımsız komisyonun kararına karşı çıkarak herhangi bir yanlışlık yapmadığını savundu ve karara itiraz edeceğini açıkladı.
Kulübe uygulanacak yaptırım henüz açıklanmadı. Ceza, ayrı bir disiplin sürecinin ardından belirlenecek.
Burnham, Temmuz 2026'da İngiltere Başbakanlığı görevini devralmadan önce Greater Manchester Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.