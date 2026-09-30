Djordjevic: 'Savunmada seviyemizi yükselttik'

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, BKT Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında Roma Basketbol karşısında alınan 91-78'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sırp başantrenör, Avrupa Kupası'na galibiyetle başlamaktan memnun olduklarını ancak geliştirmeleri gereken noktaların da bulunduğunu söyledi.
"SAVUNMADAKİ SEVİYEMİZİ YÜKSELTTİK"
Djordjevic, "Kazandık ama bu akşam her şey iyi değildi. Böyle gecelerden ders çıkarmamız gerekiyor. Roma, maça çok iyi bir yaklaşımla başladı. Bireysel yeteneklerini ortaya koydular" ifadelerini kullandı.
Savunmadaki değişimin maçın gidişatında etkili olduğunu belirten Djordjevic, "Savunmadaki seviyemizi yükselttiğimiz andan itibaren, başta Ponitka ve Furkan Haltalı olmak üzere savunmada yaptığımız çok iyi işlerle rakibi durdurmayı başardığımızı düşünüyorum" dedi.
"HER PERİYODU KAZANMAMIZ OLUMLUYDU"
Bahçeşehir Koleji'nin karşılaşmanın dört periyodunda da üstünlük sağladığını hatırlatan Djordjevic, "Olumlu taraflardan biri maçın her periyodunu kazanmamızdı. Takımımdan da bunu bekliyorum" diye konuştu.
Sırp çalıştırıcı, top kaybı konusunda iyi bir görüntü verdiklerini ancak bire bir savunmada sorun yaşadıklarını da belirtti.
Djordjevic, "Çok fazla top kaybı yapmadık ancak bire bir pozisyonlarda rakibin bizi geçtiği çok fazla an oldu. Oyuncuların bu konuda seviyelerini yükseltmeleri ve işin en zor kısmını maçın her saniyesinde yapmak zorunda olduklarını anlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"KOŞMADAN ÖNCE YÜRÜMEYİ ÖĞRENMELİYİZ"
Fenerbahçe Tarfin ve Roma Basketbol karşısında alınan galibiyetlerin ardından takımın ulaşabileceği seviye hakkında da konuşan Djordjevic, bunun için henüz erken olduğunu söyledi.
"Takımın ulaşabileceği en üst seviyeyi konuşmak için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Koşmadan önce yürümeyi öğrenmeliyiz. Adım adım ilerlemeli, süreci anlamalı ve her gün daha iyi olmaya çalışmalıyız" dedi.
"TAKIMDAKİ UYUM HOŞUMA GİDİYOR"
Takımdaki uyumdan memnun olduğunu ifade eden Djordjevic, oyuncularının kazanmak için özellikle savunmada önemli bir çaba ortaya koyduğunu belirtti.
Sırp başantrenör, "Takımda hoşuma giden şey, aramızdaki uyum. Oyuncular maçın içinde kalmak ve kazanmak için özellikle savunmada büyük çaba gösterdi. Ancak gerçekten ileriye gitmek istiyorsak maçlarda yaptığımız bazı bariz hatalardan kaçınmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Djordjevic sözlerini, "Benim görevim, bu işlenmemiş elması güzel ve iyi bir şeye dönüştürmeye çalışmak" diyerek tamamladı.
"SAVUNMADAKİ SEVİYEMİZİ YÜKSELTTİK"
Djordjevic, "Kazandık ama bu akşam her şey iyi değildi. Böyle gecelerden ders çıkarmamız gerekiyor. Roma, maça çok iyi bir yaklaşımla başladı. Bireysel yeteneklerini ortaya koydular" ifadelerini kullandı.
Savunmadaki değişimin maçın gidişatında etkili olduğunu belirten Djordjevic, "Savunmadaki seviyemizi yükselttiğimiz andan itibaren, başta Ponitka ve Furkan Haltalı olmak üzere savunmada yaptığımız çok iyi işlerle rakibi durdurmayı başardığımızı düşünüyorum" dedi.
"HER PERİYODU KAZANMAMIZ OLUMLUYDU"
Bahçeşehir Koleji'nin karşılaşmanın dört periyodunda da üstünlük sağladığını hatırlatan Djordjevic, "Olumlu taraflardan biri maçın her periyodunu kazanmamızdı. Takımımdan da bunu bekliyorum" diye konuştu.
Sırp çalıştırıcı, top kaybı konusunda iyi bir görüntü verdiklerini ancak bire bir savunmada sorun yaşadıklarını da belirtti.
Djordjevic, "Çok fazla top kaybı yapmadık ancak bire bir pozisyonlarda rakibin bizi geçtiği çok fazla an oldu. Oyuncuların bu konuda seviyelerini yükseltmeleri ve işin en zor kısmını maçın her saniyesinde yapmak zorunda olduklarını anlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"KOŞMADAN ÖNCE YÜRÜMEYİ ÖĞRENMELİYİZ"
Fenerbahçe Tarfin ve Roma Basketbol karşısında alınan galibiyetlerin ardından takımın ulaşabileceği seviye hakkında da konuşan Djordjevic, bunun için henüz erken olduğunu söyledi.
"Takımın ulaşabileceği en üst seviyeyi konuşmak için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Koşmadan önce yürümeyi öğrenmeliyiz. Adım adım ilerlemeli, süreci anlamalı ve her gün daha iyi olmaya çalışmalıyız" dedi.
"TAKIMDAKİ UYUM HOŞUMA GİDİYOR"
Takımdaki uyumdan memnun olduğunu ifade eden Djordjevic, oyuncularının kazanmak için özellikle savunmada önemli bir çaba ortaya koyduğunu belirtti.
Sırp başantrenör, "Takımda hoşuma giden şey, aramızdaki uyum. Oyuncular maçın içinde kalmak ve kazanmak için özellikle savunmada büyük çaba gösterdi. Ancak gerçekten ileriye gitmek istiyorsak maçlarda yaptığımız bazı bariz hatalardan kaçınmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Djordjevic sözlerini, "Benim görevim, bu işlenmemiş elması güzel ve iyi bir şeye dönüştürmeye çalışmak" diyerek tamamladı.