Van der Wiel'den Fenerbahçe için olay sözler: 'Cehennemi yaşadım'

"DOLANDIRILDIM"

Van der Wiel, Fenerbahçe'ye geldikten birkaç ay sonra bir iş insanıyla tanıştığını ve yatırım yapmak istediğini söyledi.





Hollandalı futbolcu, "Fenerbahçe'ye geldikten birkaç ay sonra bir iş insanıyla tanıştım. Ona güvendim ve yatırım yapmak istedim. Kendisini araştırmıştım. Oldukça büyük ve önemli insanlarla bir aradaydı. Ayrıca bana 'Bu adam yatırım konusunda sana yardımcı olur' dediler. Gayrimenkul konusunda ilginç projeleri vardı. 4 ay içinde bize para kazandıracağını söyledi. Ben de yaklaşık 4.5 milyon dolar verdim." dedi.





"600 BİN DOLAR DAHA VER"

Bir süre sonra kendisinden haber alamadığını belirten Van der Wiel, "Bir süre sonra ses çıkmadı. 'Parama ne oldu?' diye sordum. Bana şöyle bir cevap verdi: '600 bin dolar daha ver ve diğer parayı unut' Beni dolandırdı." ifadelerini kullandı.





"FENERBAHÇE KARİYERİMİ ETKİLEDİ"

Yaşadığı olayın kendisini hem mental hem de özel hayatında etkilediğini belirten Van der Wiel, "Bu da mentalimi ve özel hayatımı çok etkiledi. Fenerbahçe kariyerimi de olumsuz etkiledi. Dolandırıldıktan sonra futbola odaklanmam çok zorlaştı." diye konuştu.





"FENERBAHÇE'YE PARA İÇİN GİTTİM"

Van der Wiel, Fenerbahçe'ye transfer kararının arkasında finansal şartların da bulunduğunu belirtti.





Hollandalı futbolcu, "Fenerbahçe'ye para için gittim. Bu doğru. Başka seçenekler de vardı. Ancak Fenerbahçe'nin finansal şartları iyi olduğu için diğer teklifleri reddettim. Olabildiğince hızlı bir şekilde para kazanıp futbolu bir an önce bırakmak istiyordum." dedi.





"3 AY SONRA HER ŞEY TERS GİTTİ"

Fenerbahçe'deki ilk döneminde yaşananların ardından durumun değiştiğini belirten Van der Wiel, "Ancak 3 ay sonra her şey ters gitti. Beni çağırdılar ve 'Sen beş para etmezsin. Hiçbir şey değilsin' dediler. Beni aşağılamaya başladılar." ifadelerini kullandı.





"KİMSE BANA HAKARET EDEMEZ"

Bir noktada kendisinin de tepki gösterdiğini söyleyen eski futbolcu, "Bir noktada ben de tepki gösterdim. Kimse bana hakaret edemez. Sonra Advocaat geldi. Benim için daha da kötü oldu." dedi.





"ÜST ÜSTE CEZALAR YEMEYE BAŞLADIM"

Üst üste cezalar aldığını belirten Van der Wiel, "Üst üste cezalar yemeye başladım. İzin günlerinde herkes ülkesine gidiyordu ama benim en ufak açığımı yakalayıp ceza kesiyorlardı." şeklinde konuştu.





"AYRILMAM İÇİN TEHDİTLER ALDIM"

Fenerbahçe'den ayrılma sürecine de değinen Van der Wiel, "Ayrılmam için bütün yıl boyunca tehditler aldım." dedi.





"9 AY BOYUNCA CEHENNEMİ YAŞADIM"

Van der Wiel, Fenerbahçe'deki dönemini şu sözlerle tamamladı:



"Fenerbahçe'de 9 ay boyunca cehennemi yaşadım. Sonrasında zaten takımdan ayrılmak istedim."



