Manchester City hakkında yürütülen finansal kurallar süreci İngiltere'de gündemin önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Premier Lig'in resmi açıklamasına göre bağımsız komisyon, Manchester City'yi dokuz sezonluk dönemde ciddi finansal kural ihlallerine ilişkin suçlamalardan sorumlu buldu. Kulübün karara itiraz hakkı bulunurken, uygulanacak yaptırım ayrı bir süreç sonunda belirlenecek.
"SON DERECE CİDDİ BİR KONU"
İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, Manchester City hakkındaki sürecin önemine dikkat çekti.
Nandy, "Bu son derece ciddi bir konu. Premier Lig'in açıklaması oldukça net ve ağır. Ancak Manchester City'nin karara itiraz etme hakkı bulunuyor" ifadelerini kullandı.
İngiliz Bakan, itiraz süreci tamamlanmadan kesin bir değerlendirme yapmak istemediğini de vurguladı.
Nandy, "Herhangi bir temyiz sürecinin önüne geçmek istemiyorum. Manchester City'nin adil bir şekilde dinlenme hakkı var. Ancak şunu söyleyebilirim ki uygulanabilecek en ağır yaptırım gerçekten çok ciddi" dedi.
"PREMIER LİG'DEN İHRAÇ EDİLEBİLİR"
Lisa Nandy, sürecin sonunda ihlallerin kesinleşmesi halinde Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilmesinin de olası yaptırımlar arasında bulunduğunu ifade etti.
Nandy, "Bu tür suçlamaların doğrulanması halinde kulüp Premier Lig'den ihraç edilebilir. Bunun elbette herkes için çok büyük sonuçları olur" ifadelerini kullandı.
Premier Lig'in açıklamasında da yaptırımın henüz belirlenmediği ve konunun bağımsız komisyonun yapacağı ayrı bir duruşmada ele alınacağı belirtildi.
"KURALLAR HERKES İÇİN AYNI UYGULANMALI"
Nandy, futbolun finansal kurallarının açık ve anlaşılır olması gerektiğini de vurguladı.
İngiliz Bakan, "Bence burada en önemli konu, herkesin açıkça anlayabileceği kurallara sahip olduğumuzdan emin olmak. Bu kurallara uyulmalı, kurallar herkes için tutarlı bir şekilde uygulanmalı ve ihlal durumunda hızlı hareket edebilmeliyiz" dedi.
Manchester City'nin bağımsız komisyonun kararına itiraz hakkı bulunuyor. Premier Lig ise yaptırım sürecinin mümkün olduğunca hızlı şekilde tamamlanmasını hedeflediğini açıkladı.
"SON DERECE CİDDİ BİR KONU"
İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, Manchester City hakkındaki sürecin önemine dikkat çekti.
Nandy, "Bu son derece ciddi bir konu. Premier Lig'in açıklaması oldukça net ve ağır. Ancak Manchester City'nin karara itiraz etme hakkı bulunuyor" ifadelerini kullandı.
İngiliz Bakan, itiraz süreci tamamlanmadan kesin bir değerlendirme yapmak istemediğini de vurguladı.
Nandy, "Herhangi bir temyiz sürecinin önüne geçmek istemiyorum. Manchester City'nin adil bir şekilde dinlenme hakkı var. Ancak şunu söyleyebilirim ki uygulanabilecek en ağır yaptırım gerçekten çok ciddi" dedi.
"PREMIER LİG'DEN İHRAÇ EDİLEBİLİR"
Lisa Nandy, sürecin sonunda ihlallerin kesinleşmesi halinde Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilmesinin de olası yaptırımlar arasında bulunduğunu ifade etti.
Nandy, "Bu tür suçlamaların doğrulanması halinde kulüp Premier Lig'den ihraç edilebilir. Bunun elbette herkes için çok büyük sonuçları olur" ifadelerini kullandı.
Premier Lig'in açıklamasında da yaptırımın henüz belirlenmediği ve konunun bağımsız komisyonun yapacağı ayrı bir duruşmada ele alınacağı belirtildi.
"KURALLAR HERKES İÇİN AYNI UYGULANMALI"
Nandy, futbolun finansal kurallarının açık ve anlaşılır olması gerektiğini de vurguladı.
İngiliz Bakan, "Bence burada en önemli konu, herkesin açıkça anlayabileceği kurallara sahip olduğumuzdan emin olmak. Bu kurallara uyulmalı, kurallar herkes için tutarlı bir şekilde uygulanmalı ve ihlal durumunda hızlı hareket edebilmeliyiz" dedi.
Manchester City'nin bağımsız komisyonun kararına itiraz hakkı bulunuyor. Premier Lig ise yaptırım sürecinin mümkün olduğunca hızlı şekilde tamamlanmasını hedeflediğini açıkladı.