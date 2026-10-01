Emlak Konut'tan tarihi zafer: Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri finalinde deplasmanda karşılaştığı İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 81-69 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Natasa Dragojevic, Ewa Matuszewska ve Alessandro Perciavalle hakem üçlüsü yönetti.
11-0'LIK SERİYLE ÜSTÜNLÜĞÜ ALDI
Dengeli başlayan karşılaşmada Emlak Konut, 2. ile 6. dakikalar arasında rakibine sayı şansı vermedi.
Bu bölümde 11-0'lık seri yakalayan mavi-beyazlı ekip, 15-8 üstünlüğü yakaladı. Skor avantajını koruyan Emlak Konut, ilk periyodu 19-16 önde tamamladı.
DEVREYE ÖNDE GİRDİ
Spar Girona, ikinci periyodun ilk dakikasında skoru 19-19'a getirdi ve ardından öne geçti.
Emlak Konut, 15. dakikada 28-28 ile eşitliği sağladı. Yeniden üstünlüğü ele geçiren İstanbul temsilcisi, soyunma odasına 39-36 önde gitti.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILDI
İkinci yarıya etkili başlayan Emlak Konut, 25. dakikanın ortasında skoru 50-40'a getirerek farkı çift haneye çıkardı.
Mavi-beyazlılar, üstün oyununu sürdürerek üçüncü periyodu 65-46 önde tamamladı.
Son çeyrekte de avantajını koruyan Emlak Konut, karşılaşmadan 81-69 galip ayrıldı ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.
LELIK 29 SAYIYLA YILDIZLAŞTI
Emlak Konut'ta karşılaşmaya ilk 5 başlayan oyuncular, takımın 81 sayısının 78'ini kaydetti. Kenardan gelen oyunculardan ise 3 sayılık katkı geldi.
Reka Lelik, 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Pellas Kunaiyi 19 sayı ve 12 ribauntla double-double yaparken, Lindsay Allen 17 sayı kaydetti.
Allen ayrıca 8 asist, Lelik ise 4 asistlik katkı sağladı. Ceren Akpınar 7, Mavunga 6 ve Melek Uzunoğlu 3 sayı üretti.
GIRONA'DA BULGAK ÖNE ÇIKTI
Spar Girona'da Bulgak 16 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Conner ve Martin 13'er, Guerrero 8, Quevedo 7, Garcia 6, Tilbe Şenyürek Aslan, Casas ve Camilion ise 2'şer sayı kaydetti.
AVRUPA LİGİ'NDE TÜRKİYE'DEN ÜÇ TAKIM
Bu sonuçla Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken, Spar Girona yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.
Emlak Konut, Fenerbahçe Tarfin ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ardından Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek üçüncü takım oldu.
Mavi-beyazlılar D Grubu'nda Çekya temsilcisi USK Prag, Polonya ekibi UMCS Lublin ve Fransa'dan Tango Bourges Basket ile mücadele edecek.
11-0'LIK SERİYLE ÜSTÜNLÜĞÜ ALDI
Dengeli başlayan karşılaşmada Emlak Konut, 2. ile 6. dakikalar arasında rakibine sayı şansı vermedi.
Bu bölümde 11-0'lık seri yakalayan mavi-beyazlı ekip, 15-8 üstünlüğü yakaladı. Skor avantajını koruyan Emlak Konut, ilk periyodu 19-16 önde tamamladı.
DEVREYE ÖNDE GİRDİ
Spar Girona, ikinci periyodun ilk dakikasında skoru 19-19'a getirdi ve ardından öne geçti.
Emlak Konut, 15. dakikada 28-28 ile eşitliği sağladı. Yeniden üstünlüğü ele geçiren İstanbul temsilcisi, soyunma odasına 39-36 önde gitti.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILDI
İkinci yarıya etkili başlayan Emlak Konut, 25. dakikanın ortasında skoru 50-40'a getirerek farkı çift haneye çıkardı.
Mavi-beyazlılar, üstün oyununu sürdürerek üçüncü periyodu 65-46 önde tamamladı.
Son çeyrekte de avantajını koruyan Emlak Konut, karşılaşmadan 81-69 galip ayrıldı ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.
LELIK 29 SAYIYLA YILDIZLAŞTI
Emlak Konut'ta karşılaşmaya ilk 5 başlayan oyuncular, takımın 81 sayısının 78'ini kaydetti. Kenardan gelen oyunculardan ise 3 sayılık katkı geldi.
Reka Lelik, 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Pellas Kunaiyi 19 sayı ve 12 ribauntla double-double yaparken, Lindsay Allen 17 sayı kaydetti.
Allen ayrıca 8 asist, Lelik ise 4 asistlik katkı sağladı. Ceren Akpınar 7, Mavunga 6 ve Melek Uzunoğlu 3 sayı üretti.
GIRONA'DA BULGAK ÖNE ÇIKTI
Spar Girona'da Bulgak 16 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Conner ve Martin 13'er, Guerrero 8, Quevedo 7, Garcia 6, Tilbe Şenyürek Aslan, Casas ve Camilion ise 2'şer sayı kaydetti.
AVRUPA LİGİ'NDE TÜRKİYE'DEN ÜÇ TAKIM
Bu sonuçla Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken, Spar Girona yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.
Emlak Konut, Fenerbahçe Tarfin ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ardından Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek üçüncü takım oldu.
Mavi-beyazlılar D Grubu'nda Çekya temsilcisi USK Prag, Polonya ekibi UMCS Lublin ve Fransa'dan Tango Bourges Basket ile mücadele edecek.