Fransa ekibi Bordeaux, 1 euroya satıldı

Fransa'nın köklü kulüplerinden Bordeaux, borçlarının üstlenilmesi şartıyla ABD merkezli yatırım fonu Park Bench'e sembolik olarak 1 euro karşılığında devredildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 22:35
Haber: AA
Fransa ekibi Bordeaux, 1 euroya satıldı
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Fransa'nın köklü futbol takımlarından Bordeaux'nun 1 euroya satıldığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız kulübünden yapılan açıklamada, kulübün sahibi Gerard Lopez'in Bordeaux'yu ABD merkezli yatırım fonu Park Bench'e "borçlarını üstlenilmesi kaydıyla sembolik bir bedel karşılığında" devrettiği belirtildi.

Açıklamada, kulübün mahkeme kararıyla tamamen kapatılmasını engellemek amacıyla yapılan bu sembolik satış hakkında, "Yasal devir sürecinin bir parçası olarak, potansiyel alıcılar önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi'nin Bölgesel Yönetim ve Denetim Komisyonunun huzuruna çıkacaklar." ifadeleri kullanıldı.

2022-2023 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilen Bordeaux, bir alt lige düşürülmüştü.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 6 şampiyonluğu olan Bordeaux, şu an bölgesel ligde mücadele ediyor.

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