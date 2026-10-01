Çağla Büyükakçay, Adana Open'a son 16'da veda etti

WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda tekler ve çiftler son 16 turu maçları tamamlandı. Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İtalyan Lucrezia Stefanini'ye 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Ekim 2026 01:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çağla Büyükakçay, Adana Open'a son 16'da veda etti
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Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü kortlarında gerçekleştirilen organizasyonda milli tenisçi Çağla Büyükakçay, tekler son 16 turunda İtalyan Lucrezia Stefanini ile karşılaştı.

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY ELENDİ

Çağla Büyükakçay, rakibine 2-1 mağlup olarak turnuvaya son 16 turunda veda etti.

ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Teklerde Lucrezia Stefanini'nin yanı sıra Rus Erika Andreeva, Fransız Lois Boisson, Hırvat Antonia Ruzic, Rus Elena Pridankina, Fransız Anna Blinkova, Sırp Teodora Kostovic ve Fransız Leolia Jeanjean rakiplerini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ÇİFTLERDE TUR ATLAYANLAR

Çiftler son 16 turunda Polonyalı Weronika Falkowska ile ABD'li Alana Smith, Fransız Carole Monnet ile Arjantinli Julia Riera ve İtalyan Angelica Moratelli ile Çekyalı Vendula Valdmannova rakiplerini yenerek bir üst tura çıktı.

WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası, 4 Ekim'de sona erecek.

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