Galatasaray'da Rafael Leao kararı

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğunda 3 maçta oynayan Deniz Gül, beklentiyi karşılamadığı gibi Okan Buruk'un da gözünden düştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik heyetin, Kasımpaşa müsabakasında forvette Rafael Leao ile başlaması bekleniyor. Yavaş yavaş ritim tutan Portekizli yıldız, daha önce kariyerinde 93 kez ileri uçta ter döktü ve hanesine 31 gol-8 asist yazdırdı.
Leao, geçen sezon ise Milan'da bu mevkide 21 maça çıkmış, 7 gol-2 asist kaydetmişti.
Leao, geçen sezon ise Milan'da bu mevkide 21 maça çıkmış, 7 gol-2 asist kaydetmişti.