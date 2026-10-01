Galatasaray'da Rafael Leao kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçında ileri uçta Rafael Leao'ya forma vermeyi planlıyor.

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calendar 01 Ekim 2026 08:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Rafael Leao kararı
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Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğunda 3 maçta oynayan Deniz Gül, beklentiyi karşılamadığı gibi Okan Buruk'un da gözünden düştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik heyetin, Kasımpaşa müsabakasında forvette Rafael Leao ile başlaması bekleniyor. Yavaş yavaş ritim tutan Portekizli yıldız, daha önce kariyerinde 93 kez ileri uçta ter döktü ve hanesine 31 gol-8 asist yazdırdı.

Leao, geçen sezon ise Milan'da bu mevkide 21 maça çıkmış, 7 gol-2 asist kaydetmişti.  

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