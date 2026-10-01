Scottie Wilbekin: 'Takım olarak oynayıp kazanmak çok güzel'

Beşiktaş'ın deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ettiği maçta 20 sayıyla yıldızlaşan Scottie Wilbekin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Maccabi maçındaki üçlükleriyle EuroLeague tarihinin en fazla üçlük isabeti kaydeden üçüncü ismi olan Wilbekin, şu ifadeleri kullandı:
"Bu maça gelirken zorlu bir hafta geçirdik. Ancak takım olarak sahanın iki tarafında da iyi oynayıp galibiyet almak çok güzel.
Geçen hafta hücumda iyi bir maç oynamıştık ancak savunmada aynı seviyeyi yakalayamamıştık. Bugün bu konuda çok daha iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
Geçen maçta hücumda iyi oynamıştık, bugün de hücumda iyiydik. Ama söylediğim gibi bugün savunmada çok daha iyiydik. Bence galibiyeti sahanın iki tarafında ortaya koyduğumuz performans getirdi."
"Bu maça gelirken zorlu bir hafta geçirdik. Ancak takım olarak sahanın iki tarafında da iyi oynayıp galibiyet almak çok güzel.
Geçen hafta hücumda iyi bir maç oynamıştık ancak savunmada aynı seviyeyi yakalayamamıştık. Bugün bu konuda çok daha iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
Geçen maçta hücumda iyi oynamıştık, bugün de hücumda iyiydik. Ama söylediğim gibi bugün savunmada çok daha iyiydik. Bence galibiyeti sahanın iki tarafında ortaya koyduğumuz performans getirdi."