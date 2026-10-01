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Hull City'de bir futbolcunun daha aracı devrildi!

Hull City'de Sorba Thomas'ın geçen ay geçirdiği kazanın ardından Lucas Gourna-Douath da antrenman tesislerinin yakınında aracıyla kaza yaptı. Her iki futbolcu da kazaları yara almadan atlattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 14:48
Haber: Sporx.com dış haberler
Hull City'de bir futbolcunun daha aracı devrildi!
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Premier League ekibi Hull City'de, Sorba Thomas'ın aracının devrildiği kazadan yalnızca birkaç hafta sonra aynı yolda benzer bir olay daha yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hull Live'ın haberine göre, takımın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Lucas Gourna-Douath'ın kullandığı belirtilen Mercedes marka araç, antrenman tesislerine ulaşımı sağlayan Millhouse Woods Lane'de devrildi.



Sosyal medyada aracın yan yatmış haldeki görüntüleri paylaşılırken, Gourna-Douath'ın kazada herhangi bir yaralanma yaşamadığı belirtildi.

SORBA THOMAS DA AYNI YOLDA KAZA YAPMIŞTI

Galli futbolcu Sorba Thomas da geçen ay Millhouse Woods Lane'de seyir halindeyken Land Rover Defender marka aracıyla kaza yapmıştı.



Thomas'ın aracının devrildiği olayda iki araç daha hasar görmüş, futbolcu ise kazayı yara almadan atlatmıştı.

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