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Deniz Dönmezer, ocak ayında Hull City yolcusu

Hull City, Kayserispor'un genç kalecisi Deniz Dönmezer ile 4,5+1 yıllık anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 14:44 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2026 15:22
Deniz Dönmezer, ocak ayında Hull City yolcusu
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Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen genç file bekçisi Deniz Dönmezer'in yeni adresi Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İngiliz ekibi, 2008 doğumlu genç kaleci ile 4,5+1 yıllık anlaşmaya vardı.

OCAK AYINDA YOLCU

Deniz Dönmezer, ocak ayında Hull City'e katılacak.

KULÜPLERE GÖRE PERFORMANSI

Deniz Dönmezer, kariyerinde Adana Demirspor formasıyla 24 maçta 64, Adana Demirspor U19 takımında 4 maçta 10 ve Kayserispor'da 3 maçta 5 gol yedi.

MÜSABAKALARA GÖRE PERFORMANSI

Organizasyonlara göre ise Süper Lig'de 21 karşılaşmada 47, 1. Lig'de 4 karşılaşmada 17, U19 PAF Ligi'nde 4 karşılaşmada 10 ve Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada 5 golü kalesinde gördü.

Genç kaleci, toplam 31 maçta görev yaparken bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

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