Bugün
21:45
İrlanda
Avusturya
Bugün
21:45
Danimarka
Portekiz
Bugün
21:45
Galler
Norveç
Bugün
21:45
Almanya
Sırbistan
Bugün
21:45
Yunanistan
Hollanda

Galatasaray Fuzul'de Erdinç Kılıç dönemi

Galatasaray Fuzul'de başantrenörlük görevine Erdinç Kılıç getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Ekim 2026 14:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Fuzul'de Erdinç Kılıç dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda 2026-2027 sezonu öncesi başantrenörlük görevine Erdinç Kılıç getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Erdinç Kılıç için RAMS Park'ta imza töreni gerçekleştirildi. Törene Kılıç'ın yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ile şube sorumlusu Rıza Tevfik Morova katıldı.

Erdinç Kılıç, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray'da görev alacağı için gururlu olduğunu aktararak, "Galatasaray her zaman en üstü hedeflemiştir. Bizim de hedeflerimiz her zaman yukarıda olacaktır. Gereğini yapıp takımımızı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edecek noktaya geleceğiz." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.