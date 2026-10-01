Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Walker Kessler, takımının savunmada ortaya koyabileceği performans konusunda iddialı konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kessler, Lakers'ın özellikle dış savunmadaki potansiyeline dikkat çekti:
"Bence savunmada çok sert bir takım olacağız. İnsanların dış savunmamızın ne kadar iyi olabileceğini yeterince hesaba katmadığını düşünüyorum. Dışarıda çok akıllı oynayan ve doğru pozisyon alarak çok iyi savunma yapabilen birçok oyuncumuz var. Top çalma konusunda son derece etkili isimlere sahibiz."
Lakers, Kessler'ı yaz aylarında Utah Jazz ile gerçekleştirdiği imzala ve takas anlaşmasıyla kadrosuna katmıştı.
Yaklaşık 2,18 metre boyundaki pivotun, geçen sezon savunma verimliliğinde 20. sırada yer alan ve blok ortalamasında 22. sırayı paylaşan Lakers'a önemli katkı sağlaması bekleniyor.
NBA'deki ilk üç sezonunun her birinde blok sıralamasında ilk beşte yer alan Kessler, kısa sürede ligin önde gelen pota koruyucularından biri hâline geldi.
Ancak Lakers'ın savunmadaki performansını yükseltmek için güvendiği tek isim Kessler değil.
Los Angeles ekibi, serbest oyuncu döneminde iki kez NBA'in en iyi ikinci savunma beşine seçilen Matisse Thybulle ile üçlük ve savunma katkısıyla öne çıkan Quentin Grimes'ı da kadrosuna kattı.
Kessler, bu iki oyuncunun yanı sıra takımın diğer yeni isimleri Collin Sexton ve Ziaire Williams'ın da rakip üzerinde baskı kurma becerilerini övdü.
Tecrübeli pivot, dış savunmadaki bu katkının kendi işini kolaylaştıracağını belirtti:
"Top çalabilen ve rakiplerini kaçırdıklarında bile yeniden pozisyonlarına dönebilen oyuncuların olması, işimi çok kolaylaştırıyor. Bir oyuncu potaya giderken hemen yanında bir savunmacı varsa şutunu bloklamak, önünde potaya kadar bomboş bir yol olmasına kıyasla çok daha kolay."
"Bence savunmada çok sert bir takım olacağız. İnsanların dış savunmamızın ne kadar iyi olabileceğini yeterince hesaba katmadığını düşünüyorum. Dışarıda çok akıllı oynayan ve doğru pozisyon alarak çok iyi savunma yapabilen birçok oyuncumuz var. Top çalma konusunda son derece etkili isimlere sahibiz."
Lakers, Kessler'ı yaz aylarında Utah Jazz ile gerçekleştirdiği imzala ve takas anlaşmasıyla kadrosuna katmıştı.
Yaklaşık 2,18 metre boyundaki pivotun, geçen sezon savunma verimliliğinde 20. sırada yer alan ve blok ortalamasında 22. sırayı paylaşan Lakers'a önemli katkı sağlaması bekleniyor.
NBA'deki ilk üç sezonunun her birinde blok sıralamasında ilk beşte yer alan Kessler, kısa sürede ligin önde gelen pota koruyucularından biri hâline geldi.
Ancak Lakers'ın savunmadaki performansını yükseltmek için güvendiği tek isim Kessler değil.
Los Angeles ekibi, serbest oyuncu döneminde iki kez NBA'in en iyi ikinci savunma beşine seçilen Matisse Thybulle ile üçlük ve savunma katkısıyla öne çıkan Quentin Grimes'ı da kadrosuna kattı.
Kessler, bu iki oyuncunun yanı sıra takımın diğer yeni isimleri Collin Sexton ve Ziaire Williams'ın da rakip üzerinde baskı kurma becerilerini övdü.
Tecrübeli pivot, dış savunmadaki bu katkının kendi işini kolaylaştıracağını belirtti:
"Top çalabilen ve rakiplerini kaçırdıklarında bile yeniden pozisyonlarına dönebilen oyuncuların olması, işimi çok kolaylaştırıyor. Bir oyuncu potaya giderken hemen yanında bir savunmacı varsa şutunu bloklamak, önünde potaya kadar bomboş bir yol olmasına kıyasla çok daha kolay."