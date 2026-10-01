NBA efsanesi Michael Jordan'ın maçta giydiği bir forma, salı gecesi gerçekleştirilen açık artırmada 12,26 milyon dolara alıcı buldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pharrell Williams'ın açık artırma şirketi Joopiter aracılığıyla satılan forma, NBA hatıra eşyalarının kamuya açık satışlarında yeni bir fiyat rekoru oluşturdu.
Jordan'ın Chicago Bulls'taki "Son Dans" sezonu olarak anılan 1997-98 sezonunda, NBA Finalleri'nin üçüncü maçında giydiği forma, aynı serinin ilk maçında kullandığı formanın satış bedelini geride bıraktı.
İlk maçta giyilen forma, 2022 yılında Sotheby's tarafından düzenlenen açık artırmada yaklaşık 10,1 milyon dolara satılmıştı.
Bununla birlikte Jordan'ın forması, tüm spor branşları dikkate alındığında en pahalı forma rekorunu elinde bulundurmuyor.
Bu rekor, beyzbol efsanesi Babe Ruth'un 1932 Dünya Serisi'ndeki ünlü "called shot" anıyla özdeşleşen formasına ait. Ruth'un forması, 2024 yılında 24,12 milyon dolara satılmıştı.
Joopiter, Jordan'ın forması için açık artırma öncesinde 10 milyon ile 15 milyon dolar arasında bir satış tahmini belirlemişti.
Açık artırma kapanmadan önce forma için tek teklif verildi.
Joopiter, son yıllarda Jordan'a ait başka önemli koleksiyon parçalarının satışlarını da gerçekleştirdi.
Jordan'ın imzasını taşıyan 1986 Fleer çaylak kartı, Haziran 2025'te şirket aracılığıyla 2,5 milyon dolara satılmıştı. Kartın kondisyonu PSA 9, üzerindeki imzanın derecesi ise Gem Mint 10 olarak değerlendirilmişti.
Jordan'ın kendisine özel 1997 model Ferrari 550 Maranello'su da açık artırmada bulunuyor. Çarşamba günü sona ermesi planlanan satış öncesinde otomobil için verilen teklifler 1 milyon doları aşmıştı.
Jordan'ın Chicago Bulls'taki "Son Dans" sezonu olarak anılan 1997-98 sezonunda, NBA Finalleri'nin üçüncü maçında giydiği forma, aynı serinin ilk maçında kullandığı formanın satış bedelini geride bıraktı.
İlk maçta giyilen forma, 2022 yılında Sotheby's tarafından düzenlenen açık artırmada yaklaşık 10,1 milyon dolara satılmıştı.
Bununla birlikte Jordan'ın forması, tüm spor branşları dikkate alındığında en pahalı forma rekorunu elinde bulundurmuyor.
Bu rekor, beyzbol efsanesi Babe Ruth'un 1932 Dünya Serisi'ndeki ünlü "called shot" anıyla özdeşleşen formasına ait. Ruth'un forması, 2024 yılında 24,12 milyon dolara satılmıştı.
Joopiter, Jordan'ın forması için açık artırma öncesinde 10 milyon ile 15 milyon dolar arasında bir satış tahmini belirlemişti.
Açık artırma kapanmadan önce forma için tek teklif verildi.
Joopiter, son yıllarda Jordan'a ait başka önemli koleksiyon parçalarının satışlarını da gerçekleştirdi.
Jordan'ın imzasını taşıyan 1986 Fleer çaylak kartı, Haziran 2025'te şirket aracılığıyla 2,5 milyon dolara satılmıştı. Kartın kondisyonu PSA 9, üzerindeki imzanın derecesi ise Gem Mint 10 olarak değerlendirilmişti.
Jordan'ın kendisine özel 1997 model Ferrari 550 Maranello'su da açık artırmada bulunuyor. Çarşamba günü sona ermesi planlanan satış öncesinde otomobil için verilen teklifler 1 milyon doları aşmıştı.