Bugün
21:45
İrlanda
Avusturya
Bugün
21:45
Danimarka
Portekiz
Bugün
21:45
Galler
Norveç
Bugün
21:45
Almanya
Sırbistan
Bugün
21:45
Yunanistan
Hollanda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta, 2 Ekim Cuma günü oynanacak tek maçla start verecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Ekim 2026 13:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta, 2 Ekim Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın açılış mücadelesinde Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da Galatasaray MCT Technic'i ağırlayacak.

Ligde 2. haftanın programı şöyle:

2 Ekim Cuma:

19.00 Karşıyaka-Galatasaray MCT Technic (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

3 Ekim Cumartesi:

13.00 Yukatel Denizli Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Esenler Erokspor-Aliağa Petkimspor (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)

4 Ekim Pazar:

13.00 Çayırova Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Çayırova Belediyesi)

15.30 Fenerbahçe Tarfin-Biotekno Körfez Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Pizzabulls Bordo Bandırma-Anadolu Efes (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

5 Ekim Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.