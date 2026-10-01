Trabzonspor, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ekibi Drogheda ile karşı karşıya geldi.
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Mücadelede konuk ekibin golünü 86. dakikada Agbaje kaydetti.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Fabinho, Cenk Özkacar, Murat Mert Lakot, Ahmet Cemil Güren, Benjamin Bouchouari, Batista Mendy, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Cihan Çanak, Paul Onuachu
Drogheda: Talley, Agbaje, Quinn, Keeley, Burney, Kane, O'Brien, Farrell, Kavanagh, Doyle, Davis
DETAYLAR BİRAZDAN...
Trabzonspor hazırlık maçında Drogheda'ya mağlup!
Trabzonspor hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ekibi Drogheda'ya 1-0 mağlup oldu.
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Trabzonspor, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ekibi Drogheda ile karşı karşıya geldi.
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Mücadelede konuk ekibin golünü 86. dakikada Agbaje kaydetti.
Trabzonspor
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