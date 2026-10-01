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Trabzonspor hazırlık maçında Drogheda'ya mağlup!

Trabzonspor hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ekibi Drogheda'ya 1-0 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 20:50
Fotoğraf: AA
Trabzonspor hazırlık maçında Drogheda'ya mağlup!
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Trabzonspor, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ekibi Drogheda ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelede konuk ekibin golünü 86. dakikada Agbaje kaydetti.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Fabinho, Cenk Özkacar, Murat Mert Lakot, Ahmet Cemil Güren, Benjamin Bouchouari, Batista Mendy, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Cihan Çanak, Paul Onuachu

Drogheda: Talley, Agbaje, Quinn, Keeley, Burney, Kane, O'Brien, Farrell, Kavanagh, Doyle, Davis

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