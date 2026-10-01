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Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı

Fenerbahçe'nin FIFA tarafından uygulanan 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 17:56 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2026 18:23
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı
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Fenerbahçe'nin FIFA tarafından uygulanan transfer yasağı kaldırıldı.

Sarı-lacivertli kulüp, Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesi nedeniyle uygulanan 3 dönemlik transfer yasağının ardından FIFA'nın resmi transfer yasağı listesinden çıkarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FIFA LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin adı FIFA'nın resmi transfer yasağı listesinde artık yer almıyor.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır."

ÖDEME SEVILLA'YA YAPILDI

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservis taksitine ilişkin gerekli ödemeyi Sevilla'ya gerçekleştirmiş ve yasağın kaldırılması için işlemlerin tamamlanmasını beklemeye geçmişti.

FIFA nezdindeki sürecin sonuçlanmasının ardından sarı-lacivertli kulübe uygulanan geçici transfer yasağı kaldırıldı.

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