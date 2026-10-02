Bugün
21:45
Ukrayna
Kuzey İrlanda
Bugün
21:45
Macaristan
Gürcistan
Bugün
21:45
Fransa
İtalya
Bugün
21:45
Belçika
Türkiye
Bugün
17:00
Kazakistan
Moldova
Bugün
19:00
Güney Kıbrıs
Ermenistan
Bugün
19:00
Letonya
Karadağ

Kelly Olynyk, BC Roma ile anlaşmaya vardı

NBA'in deneyimli uzunlarından Kelly Olynyk'in yeni sezonda İtalya'da forma giymeye hazırlandığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Ekim 2026 13:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kelly Olynyk, BC Roma ile anlaşmaya vardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
NBA'in deneyimli uzunlarından Kelly Olynyk'in yeni sezonda İtalya'da forma giymeye hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 35 yaşındaki oyuncunun BC Roma ile sözleşme şartları üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Geçen sezon San Antonio Spurs forması giyen 2,13 metre boyundaki Olynyk, maç başına 8,6 dakikada 3,2 sayı, 1,8 ribaund ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı.

NBA'de 13 sezon geçiren deneyimli pivot, Spurs'ün yanı sıra Boston Celtics, Miami Heat, Houston Rockets, Detroit Pistons, Utah Jazz, Toronto Raptors ve New Orleans Pelicans formalarını da giydi.

Olynyk, Kanada Milli Takımı'nın da uzun süredir önemli parçalarından biri olarak görev yapıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.