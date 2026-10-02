NBA'in deneyimli uzunlarından Kelly Olynyk'in yeni sezonda İtalya'da forma giymeye hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 35 yaşındaki oyuncunun BC Roma ile sözleşme şartları üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi.
Geçen sezon San Antonio Spurs forması giyen 2,13 metre boyundaki Olynyk, maç başına 8,6 dakikada 3,2 sayı, 1,8 ribaund ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı.
NBA'de 13 sezon geçiren deneyimli pivot, Spurs'ün yanı sıra Boston Celtics, Miami Heat, Houston Rockets, Detroit Pistons, Utah Jazz, Toronto Raptors ve New Orleans Pelicans formalarını da giydi.
Olynyk, Kanada Milli Takımı'nın da uzun süredir önemli parçalarından biri olarak görev yapıyor.
Geçen sezon San Antonio Spurs forması giyen 2,13 metre boyundaki Olynyk, maç başına 8,6 dakikada 3,2 sayı, 1,8 ribaund ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı.
NBA'de 13 sezon geçiren deneyimli pivot, Spurs'ün yanı sıra Boston Celtics, Miami Heat, Houston Rockets, Detroit Pistons, Utah Jazz, Toronto Raptors ve New Orleans Pelicans formalarını da giydi.
Olynyk, Kanada Milli Takımı'nın da uzun süredir önemli parçalarından biri olarak görev yapıyor.