Sacramento Kings guardı Ben Simmons, bir yıl aradan sonra NBA ortamına dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek antrenmanların ardından yalnızca normal kas ağrıları hissetmesinin kendisi için önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Perşembe günü Kings'in antrenman kampında konuşan Simmons, ilk birkaç günlük çalışmaların ardından vücudunun iyi tepki verdiğini ifade etti:
"En güzel tarafı, artık yalnızca normal antrenman ağrılarımın olması. Bu, dünyanın en güzel hissi. Her gün buraya gelip rekabet edebilmek ve o olağan kas ağrılarını hissetmek iyi bir şey. Kendimi harika hissediyorum."
Yeniden bir NBA takımının parçası olmanın kendisi için anlamını anlatan deneyimli oyuncu, şöyle devam etti:
"Burada olmak, her gün çalışmaya gelmek, sevdiğim şeyi yapmak ve bu çocuklarla basketbol oynayabilmek..."
Son yıllarda yaşadıklarının ardından bu fırsat için minnettar olduğunu belirten Simmons, "Çok şey yaşadığımı düşünüyorum. Ama artık buraya gelip rekabet edebiliyorum. Bu yüzden burada olduğum için minnettarım" dedi.
Kings, Simmons ile tamamı garanti olmayan bir yıllık minimum sözleşme imzalamıştı. Deneyimli guard, geçen sezonu 22 galibiyet ve 60 mağlubiyetle tamamlayan ve yeniden yapılanma sürecine giren genç Sacramento kadrosuna katıldı.
Simmons, kulübün kendisinden beklentisinin oldukça net olduğunu söyledi:
"Kendim olmam. Kendim olmam. Gerçekten hepsi bu. Kendim olmamı istiyorlar. Geri planda kalmamamı, oyun üretmemi ve kendim gibi oynamamı."
Başantrenör Doug Christie'nin oyunculara yaklaşımından da övgüyle bahseden Simmons, şu ifadeleri kullandı:
"Çok hoşuma gidiyor. Önce insanı önemseyen biri olduğunu düşünüyorum. Bizi gerçekten önemsiyor. Çalışmaya geldiğimizde herkesin odaklanmasını ve kendisini tamamen işine vermesini bekliyor. Şu ana kadar harikaydı."
Antrenman kampında üç sayılık atışları üzerinde çalışırken de görüntülenen Simmons, sosyal medyada yayılan bir videonun fazla büyütüldüğünü belirtti:
"İşin sırrı tekrar. Bir şutum çembere bile değmedi, aranızdan biri onu paylaştı ve viral olan da o görüntü oldu. Ama böyle şeyler olur. Bu basketbol. Şutlarımı atıyorum, çalışıyorum. Yapacak bir şey yok."
Eski All-Star oyuncu, yeniden takım arkadaşlarıyla bir arada olmanın önemine de değindi:
"Bunu seviyorum. Bunun gibisi yok. 82 maçımız var. Birbirimizle çok zaman geçireceğiz. Muhtemelen sezon boyunca ailelerimizle geçirdiğimizden daha fazla. Dolayısıyla buradaki grup bizim ailemiz. Bu önemli."
NBA'de oynadığı ilk yedi sezonda 13,1 sayı, 7,4 ribaund ve 7,2 asist ortalamaları yakalayan Simmons, üç kez All-Star ve iki kez NBA'in En İyi Savunma Takımı'na seçildi.
Son olarak 2024-25 sezonunda Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers formalarıyla toplam 51 maça çıkan oyuncu, 5 sayı, 4,7 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları üretmişti.
Simmons, savunmada eski seviyesine ulaşmasının zaman alacağını da kabul etti:
"O noktaya geliyorum. Bir yıldır basketboldan uzaktım, dolayısıyla en iyi oyuncuları savunmam gerekmedi. Ama oraya ulaşacağım. Her gün çalışıyorum ve o seviyeye gelmek için kendimi zorluyorum."
Sacramento'nun deneyimli isimlerinden biri olarak genç oyunculara yardımcı olmayı da hedefleyen Simmons, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sahada bir şey gördüğümde ya da birilerine yardımcı olabileceğimde devreye girmek istiyorum. Oyunun ayrıntılarından bahsediyorum. Çaylak ya da genç bir oyuncu olarak lige geldiğinizde bilmediğiniz çok şey oluyor. Amacım, genç oyuncuların öğrenme ve karar verme süreçlerini hızlandırmak."
"En güzel tarafı, artık yalnızca normal antrenman ağrılarımın olması. Bu, dünyanın en güzel hissi. Her gün buraya gelip rekabet edebilmek ve o olağan kas ağrılarını hissetmek iyi bir şey. Kendimi harika hissediyorum."
Yeniden bir NBA takımının parçası olmanın kendisi için anlamını anlatan deneyimli oyuncu, şöyle devam etti:
"Burada olmak, her gün çalışmaya gelmek, sevdiğim şeyi yapmak ve bu çocuklarla basketbol oynayabilmek..."
Son yıllarda yaşadıklarının ardından bu fırsat için minnettar olduğunu belirten Simmons, "Çok şey yaşadığımı düşünüyorum. Ama artık buraya gelip rekabet edebiliyorum. Bu yüzden burada olduğum için minnettarım" dedi.
Kings, Simmons ile tamamı garanti olmayan bir yıllık minimum sözleşme imzalamıştı. Deneyimli guard, geçen sezonu 22 galibiyet ve 60 mağlubiyetle tamamlayan ve yeniden yapılanma sürecine giren genç Sacramento kadrosuna katıldı.
Simmons, kulübün kendisinden beklentisinin oldukça net olduğunu söyledi:
"Kendim olmam. Kendim olmam. Gerçekten hepsi bu. Kendim olmamı istiyorlar. Geri planda kalmamamı, oyun üretmemi ve kendim gibi oynamamı."
Başantrenör Doug Christie'nin oyunculara yaklaşımından da övgüyle bahseden Simmons, şu ifadeleri kullandı:
"Çok hoşuma gidiyor. Önce insanı önemseyen biri olduğunu düşünüyorum. Bizi gerçekten önemsiyor. Çalışmaya geldiğimizde herkesin odaklanmasını ve kendisini tamamen işine vermesini bekliyor. Şu ana kadar harikaydı."
Antrenman kampında üç sayılık atışları üzerinde çalışırken de görüntülenen Simmons, sosyal medyada yayılan bir videonun fazla büyütüldüğünü belirtti:
"İşin sırrı tekrar. Bir şutum çembere bile değmedi, aranızdan biri onu paylaştı ve viral olan da o görüntü oldu. Ama böyle şeyler olur. Bu basketbol. Şutlarımı atıyorum, çalışıyorum. Yapacak bir şey yok."
Eski All-Star oyuncu, yeniden takım arkadaşlarıyla bir arada olmanın önemine de değindi:
"Bunu seviyorum. Bunun gibisi yok. 82 maçımız var. Birbirimizle çok zaman geçireceğiz. Muhtemelen sezon boyunca ailelerimizle geçirdiğimizden daha fazla. Dolayısıyla buradaki grup bizim ailemiz. Bu önemli."
NBA'de oynadığı ilk yedi sezonda 13,1 sayı, 7,4 ribaund ve 7,2 asist ortalamaları yakalayan Simmons, üç kez All-Star ve iki kez NBA'in En İyi Savunma Takımı'na seçildi.
Son olarak 2024-25 sezonunda Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers formalarıyla toplam 51 maça çıkan oyuncu, 5 sayı, 4,7 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları üretmişti.
Simmons, savunmada eski seviyesine ulaşmasının zaman alacağını da kabul etti:
"O noktaya geliyorum. Bir yıldır basketboldan uzaktım, dolayısıyla en iyi oyuncuları savunmam gerekmedi. Ama oraya ulaşacağım. Her gün çalışıyorum ve o seviyeye gelmek için kendimi zorluyorum."
Sacramento'nun deneyimli isimlerinden biri olarak genç oyunculara yardımcı olmayı da hedefleyen Simmons, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sahada bir şey gördüğümde ya da birilerine yardımcı olabileceğimde devreye girmek istiyorum. Oyunun ayrıntılarından bahsediyorum. Çaylak ya da genç bir oyuncu olarak lige geldiğinizde bilmediğiniz çok şey oluyor. Amacım, genç oyuncuların öğrenme ve karar verme süreçlerini hızlandırmak."