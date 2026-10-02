Brezilya Milli Takımı'nda sakatlık yaşamasının aday kadrodan çıkartılan Raphinha'dan Barcelona'ya iyi haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, 29 yaşındaki futbolcuda ciddi bir bulguya rastlanmadı.
GETAFE VE GALATASARAY
Raphinha'nın, Barcelona'nın Getafe ile 10 Ekim'de oynayacağı maçta forma giyebileceği belirtildi.
10 Ekim'de Getafe ile ligde karşılaşacak Barcelona, 13 Ekim'de ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu olacak.
SEZON PERFORMANSI
Barcelona'da bu sezon 8 maçta süre bulan Raphinha, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.
GETAFE VE GALATASARAY
Raphinha'nın, Barcelona'nın Getafe ile 10 Ekim'de oynayacağı maçta forma giyebileceği belirtildi.
10 Ekim'de Getafe ile ligde karşılaşacak Barcelona, 13 Ekim'de ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu olacak.
SEZON PERFORMANSI
Barcelona'da bu sezon 8 maçta süre bulan Raphinha, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.