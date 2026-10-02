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Raphinha'dan Barcelona'ya iyi haber!

Barcelona'da sakatlığı bulunan Raphinha'da ciddi bir bulguya rastlanmadı. Brezilyalı futbolcu, milli ara sonrası Getafe maçında forma giyebilecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 14:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Raphinha'dan Barcelona'ya iyi haber!
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Brezilya Milli Takımı'nda sakatlık yaşamasının aday kadrodan çıkartılan Raphinha'dan Barcelona'ya iyi haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, 29 yaşındaki futbolcuda ciddi bir bulguya rastlanmadı.

GETAFE VE GALATASARAY

Raphinha'nın, Barcelona'nın Getafe ile 10 Ekim'de oynayacağı maçta forma giyebileceği belirtildi.

10 Ekim'de Getafe ile ligde karşılaşacak Barcelona, 13 Ekim'de ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu olacak.

SEZON PERFORMANSI

Barcelona'da bu sezon 8 maçta süre bulan Raphinha, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.

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