Fenerbahçe'de Lukaku yükselişini bekliyor!

Süper Lig'in en skorer takımı Fenerbahçe, hücumdaki üretkenliğini Romelu Lukaku'nun dönüşüyle daha da artırmayı hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezonun ilk bölümünde fiziksel durumu nedeniyle istediği süreleri alamayan Belçikalı golcünün, milli ara sonrasında daha fazla forma giymesi bekleniyor. Profesyonelliğiyle takım içerisinde büyük saygı gören Lukaku'nun fiziksel eksiklerini büyük ölçüde giderdiği belirtildi.
MİLLİ TAKIMA GİTMEK İSTEMEDİ
Belçikalı golcü tamamen Fenerbahçe'ye odaklanmak amacıyla milli takım kampına katılmak istemiş ancak bu talebi Belçika tarafından kabul edilmemişti.
8 MAÇTA SKOR KATKISI YOK
Romelu Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların yalnızca 1'inde ilk 11'de başlayan Belçikalı yıldız, henüz gol veya asist katkısı üretemedi.
Fiziksel durumunu toparlayan Lukaku'nun, milli ara sonrasında daha fazla süre alarak Fenerbahçe'nin hücum gücüne katkı sağlaması bekleniyor.
MİLLİ TAKIMA GİTMEK İSTEMEDİ
Belçikalı golcü tamamen Fenerbahçe'ye odaklanmak amacıyla milli takım kampına katılmak istemiş ancak bu talebi Belçika tarafından kabul edilmemişti.
8 MAÇTA SKOR KATKISI YOK
Romelu Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların yalnızca 1'inde ilk 11'de başlayan Belçikalı yıldız, henüz gol veya asist katkısı üretemedi.
Fiziksel durumunu toparlayan Lukaku'nun, milli ara sonrasında daha fazla süre alarak Fenerbahçe'nin hücum gücüne katkı sağlaması bekleniyor.