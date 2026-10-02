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Fenerbahçe'de Lukaku yükselişini bekliyor!

Fenerbahçe'de fiziksel eksiğini büyük ölçüde gideren Romelu Lukaku'nun milli ara sonrası daha fazla süre alması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 11:37
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Lukaku yükselişini bekliyor!
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Romelu Lukaku
Romelu Lukaku
Fenerbahçe
Süper Lig'in en skorer takımı Fenerbahçe, hücumdaki üretkenliğini Romelu Lukaku'nun dönüşüyle daha da artırmayı hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezonun ilk bölümünde fiziksel durumu nedeniyle istediği süreleri alamayan Belçikalı golcünün, milli ara sonrasında daha fazla forma giymesi bekleniyor. Profesyonelliğiyle takım içerisinde büyük saygı gören Lukaku'nun fiziksel eksiklerini büyük ölçüde giderdiği belirtildi.

MİLLİ TAKIMA GİTMEK İSTEMEDİ

Belçikalı golcü tamamen Fenerbahçe'ye odaklanmak amacıyla milli takım kampına katılmak istemiş ancak bu talebi Belçika tarafından kabul edilmemişti.

8 MAÇTA SKOR KATKISI YOK

Romelu Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların yalnızca 1'inde ilk 11'de başlayan Belçikalı yıldız, henüz gol veya asist katkısı üretemedi.

Fiziksel durumunu toparlayan Lukaku'nun, milli ara sonrasında daha fazla süre alarak Fenerbahçe'nin hücum gücüne katkı sağlaması bekleniyor.



 
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