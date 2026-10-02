Bugün
21:45
Ukrayna
Kuzey İrlanda
Bugün
21:45
Macaristan
Gürcistan
Bugün
21:45
Fransa
İtalya
Bugün
21:45
Belçika
Türkiye
Bugün
17:00
Kazakistan
Moldova
Bugün
19:00
Güney Kıbrıs
Ermenistan
Bugün
19:00
Letonya
Karadağ

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu - Gündoğdu yazışmaları!

Gözaltındaki MHK Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyal incelemesinde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile arasında yapılan yazışmalarda; Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğine yapılan yardımlar karşılığında bir kısım hakemlere torpil yapılmasına ilişkin liste iletildiği ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Ekim 2026 10:27 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 10:38
Haber: Sporx.com
İşte İbrahim Hacıosmanoğlu - Gündoğdu yazışmaları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Türk futbolundaki hakemler dosyasında günler, saatler geçtikçe yeni bilgiler ve detaylar ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni Şafak Gazetesi'nden Burak Doğan'ın haberine göre, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki yazışmalar ortaya çıktı.

Gözaltındaki MHK Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyal incelemesinde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile arasında yapılan yazışmalarda; Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğine yapılan yardımlar karşılığında bir kısım hakemlere torpil yapılmasına ilişkin liste iletildiği ortaya çıktı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.