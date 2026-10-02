İşte İbrahim Hacıosmanoğlu - Gündoğdu yazışmaları!

Türk futbolundaki hakemler dosyasında günler, saatler geçtikçe yeni bilgiler ve detaylar ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni Şafak Gazetesi'nden Burak Doğan'ın haberine göre, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki yazışmalar ortaya çıktı.
Gözaltındaki MHK Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyal incelemesinde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile arasında yapılan yazışmalarda; Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğine yapılan yardımlar karşılığında bir kısım hakemlere torpil yapılmasına ilişkin liste iletildiği ortaya çıktı.
Gözaltındaki MHK Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyal incelemesinde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile arasında yapılan yazışmalarda; Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğine yapılan yardımlar karşılığında bir kısım hakemlere torpil yapılmasına ilişkin liste iletildiği ortaya çıktı.